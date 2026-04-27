Ошибка на завтрак, которая снижает производительность мозга: что советуют изменить эксперты

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи за день, и это не случайно. Именно утром организм и мозг нуждаются в восстановлении после ночного перерыва и пополнении энергии.

От того, что мы выбираем на завтрак, зависит уровень концентрации, настроение и умственная продуктивность в течение дня. Последние исследования и мнения неврологов свидетельствуют, что одна распространённая утренняя привычка может существенно вредить работе мозга, пишет Parade.

"Понимание глубокого влияния нашего выбора пищи на психическое благополучие является ключевым для поддержания как здорового тела, так и ясного, выносливого ума", – отмечает доктор медицинских наук, невролог Дивия Каул.

По ее словам, питание непосредственно влияет на концентрацию, внимание и ясность мышления. В то же время дефицит питательных веществ может приводить к усталости, медленному мышлению и трудностям с принятием решений.

"Диета, в которой не хватает необходимых питательных веществ, может способствовать усталости, ухудшению процесса принятия решений и замедлению реакции", – отмечает она.

Мозг – один из самых энергозатратных органов, поэтому требует постоянного поступления питательных веществ. Даже кратковременный их дефицит может вызвать так называемый "туман в голове", проблемы с концентрацией и снижение умственной энергии.

Особенно важным является утренний прием пищи. После ночного перерыва организм нуждается в "топливе" для выработки нейромедиаторов, стабилизации уровня сахара в крови и поддержания внимания. Если завтрак беден питательными веществами, это может запустить цепную реакцию усталости и снижения производительности на весь день.

Многие люди выбирают быстрые решения – кофе, сладкую выпечку или вообще пропускают завтрак. Хотя кофеин дает кратковременный эффект бодрости, он не обеспечивает мозг необходимыми "строительными материалами". Со временем это может привести к хронической усталости, раздражительности и ухудшению концентрации.

Специалисты подчеркивают: завтрак не обязательно должен быть сложным, но он должен быть сбалансированным. Главное – дать мозгу необходимые ресурсы как можно раньше.

Главная ошибка завтрака, которой стоит избегать

По словам Каул, самая распространенная проблема – это недостаточное количество белка или его полное отсутствие в утреннем рационе (за исключением людей с определенными медицинскими ограничениями).

"Употребление достаточного количества белка, особенно утром, обеспечивает значительные краткосрочные преимущества для функции мозга, в частности улучшает концентрацию внимания и когнитивные способности в течение дня", – объясняет она.

Нейрохирург Джули Пилицис поддерживает это мнение: "По сравнению с завтраком с высоким содержанием углеводов, белковый или сбалансированный завтрак помогает лучше справляться с задачами, требующими концентрации".

Белок играет ключевую роль в работе мозга. "Он поставляет аминокислоты – строительные блоки для нейромедиаторов, таких как дофамин, норадреналин и серотонин. Эти вещества отвечают за внимание, мотивацию, настроение и бдительность", – объясняет врач Питер Накаджи.

После ночного голодания организм особенно нуждается в белке для нормальной активности в течение дня.

Почему белок утром так важен?

Утреннее потребление белка помогает:

поддерживать стабильный уровень сахара в крови без резких колебаний

активизировать выработку нейромедиаторов и "запустить" мозг

улучшить внимание и рабочую память

Помимо краткосрочного эффекта, белок важен и для будущего здоровья мозга.

"В долгосрочной перспективе достаточное потребление белка поддерживает нейроны и способствует пластичности мозга – его способности адаптироваться, учиться и формировать новые связи", – отмечает Каул.

Сколько белка нужно утром?

Единой нормы не существует, но ориентир – 15-30 граммов белка на завтрак.

"Это общая рекомендация, а не универсальное правило", – уточняет врач.

Она добавляет, что людям с заболеваниями почек или печени следует согласовывать рацион с врачом.

Лучшие источники белка для мозга

Для поддержания когнитивного здоровья следует выбирать продукты, которые содержат не только белок, но и другие полезные вещества – омега-3, витамины и минералы.

Среди лучших вариантов:

жирная рыба (лосось)

яйца

бобовые

тофу и соя

грецкие орехи

Например, можно добавить лосось к сэндвичу с яйцом, приготовить омлет с овощами и фасолью или добавить орехи к йогурту.

В то же время некоторые источники белка лучше ограничить:

обработанное мясо (бекон, колбасы)

красное мясо

жареные блюда

продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров

"Хотя белок жизненно важен, некоторые его источники могут вредить здоровью при чрезмерном употреблении", – предостерегает врач.

3 важных совета для утреннего рациона

Начинайте день со стакана воды

Рекомендуется выпивать 350-450 мл воды еще до кофе. "После 6-8 часов сна организм находится в состоянии легкого обезвоживания, а мозг примерно на 75% состоит из воды", – объясняет Каул.

Выбирайте сложные углеводы

Цельнозерновые продукты, овощи и фрукты поддерживают память и здоровье мозга. Избыток сахара, наоборот, связан с ухудшением когнитивных функций.

Не пропускайте завтрак

Регулярное питание помогает стабилизировать уровень сахара и поддерживает биологические ритмы организма.

В итоге, главное правило простое: завтрак должен быть не просто быстрым, а питательным. Добавив белок и баланс питательных веществ, вы даете мозгу энергию для продуктивного дня.

