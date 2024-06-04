Основные этапы ежедневного ночного ухода за кожей

Если утренний уход за кожей важен для того, чтобы ваше лицо выглядело свежим и роскошным, то вечером нужно делать то же, чтобы восстановить кожу. После долгого рабочего дня ваша кожа нуждается в очищении от токсинов.

Правильный уход за кожей перед сном может сделать это, а также омолодить вашу кожу. Создайте идеальную рутину, следуя важным шагам, которые мы для вас подготовили.

Снимите макияж и тщательно очистите лицо

После дня, когда ваше лицо подвергалось воздействию грязи и других вредных веществ, вам необходимо тщательно очистить его. Если на вас есть макияж, его следует снять, желательно с помощью очищающего средства на масляной основе.

Избегайте скрещивания области под глазами. Аккуратно протрите ее ватным диском, смоченным в жидкости. Если вы не наносите макияж, очистите лицо на водной основе.

Нанесите тоник для омоложения и подготовьтесь к следующим шагам

Омолаживайте кожу, нанося тоник на чистую сухую кожу каждый вечер. Этот шаг дополнительно увлажняет кожу. Не забудьте подождать, пока тоник высохнет на лице, прежде чем наносить что-нибудь другое.

Это предотвращает нейтрализацию кислот до того, как они начнут действовать. Тонизация также сбалансирует уровень pH вашей кожи и готовит ее к следующим шагам.

Увлажняющие сыворотки для лица помогают бороться с проблемами кожи

Сыворотки для лица содержат питательные вещества, увлажнители и антиоксиданты, полезные для общего состояния кожи. Иногда эти питательные вещества даже направлены на борьбу с конкретными проблемами кожи, такими как акне, гиперпигментация.

Использование сыворотки с гиалуроновой кислотой на ночь впрыскивает воду из воздуха в вашу кожу, чтобы она оставалась увлажненной, пока вы спите. Для антивозрастного эффекта убедитесь, что ваша сыворотка содержит ретинол или пептид.

Увлажняйте

Продолжайте процесс увлажнения с помощью увлажняющего крема и крема для кожи вокруг глаз. Это сохранит вашу кожу увлажненной и мягкой. Выбирайте легкий увлажняющий крем во избежание неудобных остатков.

Используйте кремы для кожи вокруг глаз, чтобы увлажнить нежную кожу вокруг глаз. Эти продукты, обычно содержащие пептиды, помогают избежать морщин, темных кругов, тонких линий и других признаков старения.

Необязательно: если у вас есть время, нанесите маску для лица

Маски для лица – лучший способ подпитать кожу. Но единственным ограничением здесь есть время. Тем не менее, подумайте о том, чтобы наносить увлажняющую маску на лицо хотя бы раз в неделю. Сделайте это ритуалом выходных.

Вы можете выбирать домашние маски для лица или использовать готовые из магазина. Для жирной кожи используйте глиняные маски, а для сухой – увлажняющие.

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