Срок годности косметики: почему необходимо своевременно использовать и обновлять продукты

Макияж - это инструмент, который позволяет подчеркнуть черты лица с помощью разнообразных оттенков, текстур и тонов. Однако каждый косметический продукт имеет свой срок годности, пренебрежение которым может привести к серьезным проблемам с кожей.

Как определить сроки и почему важно менять старую косметику на новую? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Признаки просроченной косметики

Признаками окончания срока годности косметики являются изменения цвета из-за окисления и характерный запах. Если ваша тональная основа расслоилась или тушь засохла, это также свидетельствует о необходимости заменить эти продукты. Кроме того, не добавляйте воду в тушь и не забудьте заменить свой спонж, чтобы избежать развития бактерий.

Риски использования старой косметики

Некоторые люди считают, что использование просроченной косметики не вредит коже, однако это не так. Старые косметические продукты могут привести к закупорке пор, инфекциям и раздражениям кожи. Кроме того, натуральные ингредиенты без консервантов портятся быстрее, даже если современные продукты остаются стабильными более года.

Правила годности средств

Определить срок годности косметики может быть сложно без этикетки или, если она повреждена. Именно поэтому, стоит учитывать, что тушь и жидкая подводка безопасны до 3 месяцев после открытия, тогда как основы на масляной основе хранятся до 18 месяцев. Кремовые основы и румяна следует менять каждые 6 месяцев или год, пудровые продукты и губные помады - до 2 лет, а блески для губ - до 1 года.

Профилактика роста бактерий в средствах

Для уменьшения количества бактерий в вашем макияже, рекомендуется регулярно чистить кисти или аппликаторы. Кисти для макияжа следует мыть каждые 7-10 дней, чтобы избежать распространения бактерий. Важно соблюдать указания по сроку годности косметики, чтобы избежать возможных рисков для здоровья и сохранять качество косметических средств.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, почему просроченные средства опасны для кожи.

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