Основные преимущества витамина C для здоровья: что следует знать

Для здоровья организма нужно употреблять продукты, богатые витамином С, также известный как аскорбиновая кислота. Он широко представлен в таких пищевых продуктах и зеленых овощах.

Для полноценного здоровья необходимо получать питательное вещество с пищей не менее 75-90 мг витамина С ежедневно. OBOZ.UA предлагает узнать основные преимущества потребления витамина С.

Витамин С способствует усвоению железа

В организме человека железо играет немаловажную роль, ведь является источником выработки эритроцитов и транспорта кислорода. Витамин С также помогает улучшить усвоение железа из рациона. По данным исследований, потребление 100 г витамина С может повысить усвоение железа на 67%. Он также того, что снижает вероятность анемии и других проблем со здоровьем.

Повышает иммунитет

Также он значительно помогает бороться с вредными свободными радикалами, присутствующими в организме и помогает укрепить защитную систему кожи. Это достигается благодаря тому, что витамин С повышает иммунитет, поскольку он богат антиоксидантами. Врачи утверждают, что регулярное потребление по крайней мере 75-90 мг витамина С в день может укрепить иммунитет и снизить ваши шансы заболеть.

Улучшает зрение и лечит глазные болезни

Среди достоинств витамина С – эффективная защита и улучшение глаз от многих серьезных заболеваний. В частности, он способствует замедлению возрастной дегенерации желтого пятна (ГТД), а также снижает риск катаракты. Витамин С также укрепляет кровеносные глазные сосуды.

Он также может помочь бороться с раковыми клетками.

С помощью большого количества витамина С в организме можно определенным образом контролировать раковые клетки, которые образуют опухоли и нарушают иммунную систему. Ведь этот витамин способствует формированию коллагена, который помогает в защите от рака, поражающего преимущественно пищевод, гортань, полость рта, поджелудочную железу, желудок, толстую кишку и молочную железу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пользе для кожи от витамина Е.

Подписывайтесь на каналы OBOZ .UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.