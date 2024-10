Основные причины, почему вы не можете похудеть: о чем говорят эксперты

Когда вам трудно достичь результатов в похудении, лучшим выходом будет обратиться за помощью к профессиональному тренеру. Однако, нередко клиенты делают вполне распространенные и неочевидные ошибки, которые могут негативно повлиять на результат.

Чтобы избежать этих ошибок, полезно учиться на чужих примерах, поскольку это поможет увеличить шансы на достижение желаемых результатов. Чего стоит избегать, чтобы ускорить похудение и какие привычки влияют на тренировки, рассказали в Eat This, Not That.

Иметь плохой сон

Чтобы ускорить похудение и восстановление после тренировок, спите как можно больше, поскольку во время сна тело выделяет гормоны, сжигающие жир. Кроме того, дополнительный сон поможет избежать ночных перекусов.

Не быть честными с собой

Честность в отношении питания и тренировок поможет достичь лучших результатов. Таким образом, не стоит врать или недоговаривать своему тренеру, чтобы помочь ему эффективно оценить цель и разработать реальный план для ее достижения.

Сутулость

Держите правильную осанку не только в зале, но и в повседневной жизни, чтобы уменьшить риск травм. Это поможет повысить эффективность тренировок и улучшить общее состояние здоровья.

Унижать себя

Не будьте слишком строгими к себе, если достижение целей занимает длительное время. Гордитесь своими достижениями и продолжайте двигаться вперед, даже когда что-то мешает.

Экономить на калориях

Ешьте регулярно и сбалансировано, чтобы поддерживать метаболизм и сохранять мышцы. Включайте в рацион питательные белки, жиры и углеводы, чтобы сжигать жир и улучшать уровень энергии.

Злоупотреблять алкоголем

Алкоголь замедляет рост мышц и ухудшает восстановление после тренировок. Чтобы не свести на нет все ваши усилия и результаты, ограничьте потребление алкоголя или вовсе откажитесь от него.

Не выкладываться во время тренировок

Старайтесь выполнять все повторения и завершать полную программу тренировок, ведь это критично для достижения результатов. Помните, что хотя время и отдых важны, но полноценная тренировка - это ваш ключ к успеху.

Перекладывать вину на себя

Возьмите ответственность за свои действия, чтобы контролировать собственный прогресс. Вместо того чтобы считать себя жертвой обстоятельств, сосредоточьтесь на изменениях, которые помогут улучшить ваше здоровье.

Бояться стать громоздкими

Чтобы ускорить метаболизм и рост мышц, начните поднимать тяжелые веса. Если вы легко выполняете более 10 повторений, это сигнал о возможности увеличения веса для получения лучших результатов.

Употреблять дешевые белки

Для наращивания мышц и эффективного похудения, лучше выбирать природные источники белка, такие как орехи, бобы, рыба и курица. Кроме того, избегайте магазинных протеиновых продуктов с добавленным сахаром и консервантами.

Рассеивать внимания

Во время тренировок полезно отслеживать пульс, но важно не зацикливаться на цифрах. Сконцентрируйтесь на ощущениях своего тела, чтобы достичь лучшего прогресса.

Слишком контролировать тренировки

Доверяйте опыту тренера и плану, который он создал для вас, а не модным диетам или экстремальным тренировкам. Позвольте специалисту вести вас к цели и улучшить ваши результаты.

Выбирать только упражнения сидя

Избегайте упражнений, где нужно сидеть или лежать - они не помогут быстро достичь результатов. Выбирайте активные тренировки, которые повышают пульс и ускоряют изменения тела.

Обезвоживание

Перед тренировкой пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания и уменьшить уровень стресса. Выпивайте минимум 2 литра воды в день и еще 250 мл во время тренировки.

Выполнять одну и ту же тренировку

Для похудения важно постоянно испытывать свое тело и часто менять упражнения. Помните, что если постоянно делать одинаковые тренировки, прогресс замедлится.

Быть слишком строгими к себе

Не отказывайтесь от любимых лакомств, ведь это может привести к чувству ограниченности и даже срыву. Вместо этого установите правила, например: за съеденную конфету пейте 2 стакана воды или делайте упражнение в течение 10 минут, если раньше пропустили тренировку.

Не быть реалистом

Посетители зала часто стремятся выглядеть как знаменитости, но нужно понимать, что те тренируются несколько часов в день, тогда как у вас всего 3 часа в неделю. Реалистично оцените, сколько времени вы можете потратить на тренировки, чтобы достичь своих целей.

