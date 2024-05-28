Основные продукты, которых следует избегать, чтобы предотвратить образование камней в почках

Если вы когда-либо испытывали сильную боль из-за камней в почках, вы знаете, насколько важен ваш рацион. Людям из группы риска необходимо знать, какие продукты следует избегать.

То, что вы едите, играет большую роль в вероятности образования камней в почках. Итак, давайте выясним, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы сохранить здоровые почки.

Продукты с высоким содержанием оксалатов

Оксалаты, природные соединения, содержащиеся во многих продуктах растительного происхождения, могут быть проблемой для тех, кто подвержен образованию камней в почках.

Хотя в целом они безвредны для большинства людей, тем, кто принадлежит к группе риска, следует соблюдать осторожность с продуктами с высоким содержанием оксалатов, такими как шпинат, орехи и шоколад. Оксалаты могут связываться с кальцием в моче, формируя кристаллы, способствующие образованию камней в почках.

Воздействие соли

Преобладание натрия в современном рационе питания является серьезной проблемой для здоровья почек, особенно для тех, кто подвержен образованию камней.

Чрезмерное потребление натрия может увеличить риск образования камней в почках. Традиционные источники высокого содержания натрия, такие как обработанные продукты, фаст-фуд и консервированные супы должны быть ограничены. Выбор свежих цельных продуктов и уменьшение потребления соли может помочь предотвратить образование камней в почках.

Сбалансирование потребления кальция

Вопреки распространенному заблуждению, уменьшение общего потребления кальция не является решением для предотвращения образования камней в почках. Недостаточное потребление кальция может парадоксально увеличить риск образования камней.

Главное – поддерживать сбалансированное потребление кальция и избегать чрезмерного употребления добавок, поскольку большое количество кальция может способствовать образованию камней в почках. Поддержание правильного баланса имеет решающее значение для здоровья почек.

Ограничение продуктов с высоким содержанием пуринов

Люди, склонные к образованию камней, должны обратить внимание на продукты, богатые пуринами. Они обычно содержатся в некоторых животных белках, морепродуктах и мясных органах.

Эти продукты, расщепляясь в организме, образуют мочевую кислоту, которая может кристаллизоваться в почках. Уменьшая потребление продуктов с высоким содержанием пуринов, люди могут эффективно снизить риск образования камней в почках и способствовать общему здоровью почек.

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