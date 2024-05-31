Особенности женского и мужского ухода за кожей: что следует учесть

Красота не зависит от пола, однако мужская и женская кожа имеют определенные различия. В частности, в каждом из случаев, кожа может нуждаться в различных активных ингредиентах в составе косметических продуктов, а также в типе и периодичности ухода.

Кроме того, многие средства для кожи хорошо сочетаются, однако требуют соблюдения определенных правил. Какие факторы могут влиять и чем отличается женский и мужской уход, узнавали в OBOZ.UA.

Удаление волос на лице

Травмы во время бритья, вросшие волосы и раздражение требует от мужчин использования лосьона после бритья и увлажнения без ароматизатора. Зато женщины используют методы удаления волос, которые приводят к покраснению и врастанию волос, а потому нуждаются в пилинге и увлажнении.

Старение

Мужская кожа остается толще и стареет медленно, из-за большего количества коллагена в организме. В случае с женщинами, гормональное колебание провоцирует скорейшее появление пигментации и морщин. Именно поэтому, женщинам необходимо раньше мужчин противодействовать старению кожи.

Защита от солнца

Кожа склонна подвергаться воздействию УФ-излучения, однако мужчины чаще пренебрегают солнцезащитным кремом, что повышает риск ожогов и ускоряет преждевременное старение. Женщины чаще защищают свою кожу от солнца, используя макияж, увлажняющие средства и солнцезащитные кремы с SPF.

Выработка кожного сала

Мужские поры больше и заметнее из-за более активных сальных желез, которые вырабатывают вдвое больше жира, чем у женщин. Поэтому мужская кожа выглядит более блестящей и жирной. Выработка кожного сала у мужчин остается стабильной в течение жизни, тогда как у женщин уменьшается с возрастом.

Гормональная активность

Из-за более высокого уровня тестостерона, мужская кожа является более жирной и толстой, а потому склонной к появлению угрей и расширенных пор. Женщины же переживают гормональные изменения во время менструального цикла, беременности и менопаузы, что может приводить к сухости кожи и появлению угрей.

Женские средства для мужчин

Женские средства по уходу за кожей содержат активные ингредиенты, ориентированные на вышеуказанные специфические проблемы и различия. Именно поэтому, некоторые из этих компонентов могут быть менее эффективными для мужчин. Мужчинам рекомендуется использовать специально разработанные для них продукты, учитывая биологические особенности их кожи.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, что нужно для женского и мужского ухода за кожей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.