Универсальные советы по уходу за кожей, которые пригодятся женщинам и мужчинам

Сегодня не должно существовать стереотипа, относительно ухода за кожей и кому именно необходимы такие процедуры. Женщины и мужчины имеют равные права и потребность в таком уходе и заслуживают иметь красивую кожу, привлекающую внимание, демонстрирующую здоровье и красоту.

О чем вы должны знать, чтобы предотвратить проблемы и поддерживать кожу здоровой и свежей? В OBOZ.UA составили для вас простое руководство, подходящее всем типам кожи.

Очищение

Эффективное очищение является первой ступенью на пути к здоровой коже. Вы можете использовать специальные полоски для носа, которые вытягивают из пор черные точки, а также нежное средство для вымывания, устраняющее жирность и грязь с поверхности кожи. Нельзя пренебрегать этим этапом, поскольку он является основой для дальнейшего ухода.

Скрабование

Используйте простые домашние скрабы, которые действуют как мощные эксфолианты, удаляя мертвые клетки кожи и открывая свежий, живой слой эпидермиса. Для этого вы можете использовать такие ингредиенты, как: мед, лимон, сахар, кофе и т.д. Также, не забывайте об увлажнении кожи и необходимости использования крема для лица.

Массирование

Массаж поможет омолаживать и восстановить кожу, а также возвращать ей тонус. Во время такой процедуры следует использовать питательные сыворотки или использовать то, что есть у вас на кухне. В частности, это могут быть мед, молоко, сок свеклы и гель алоэ вера.

Маски

Вам может показаться, что создать маску самостоятельно - это слишком долго и сложно, однако уход из натуральных и свежих ингредиентов чрезвычайно эффективен для кожи. Для обновляющей маски можно приготовить смесь из сока огурца, куркумы и геля алоэ вера. Также, к смеси следует добавить муку и капсулу с витамином Е. Такой уход следует делать дважды в неделю.

Защита от солнца

Перед каждым выходом на улицу следует защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Именно агрессивное солнце может ускорять старение кожи и стимулировать появление пигментных пятен. Поэтому вам не обойтись без солнцезащитного крема и эмульсий с уровнем защиты минимум 50 SPF.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как приготовить простой скраб для очищения кожи.

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