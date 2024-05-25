Скраб от загрязнения кожи и пор: как приготовить и что нужно знать об этом уходе

Черные точки на коже могут возникать по разным причинам, в частности из-за естественного старения, влияния свободных радикалов, загрязнения, пребывания на солнце и вследствие определенного стиля жизни. Эти неприятности не только портят внешний вид, но и могут вызвать дискомфорт.

Помочь избавиться от этих эстетических несовершенств могут простые советы и скрабы, которые можно приготовить у себя дома из доступных ингредиентов. Как ухаживать за кожей и что вам может понадобиться, чтобы приготовить домашний уход, узнавали в OBOZ.UA.

Как приготовить скраб

Возьмите миску, добавьте две столовые ложки измельченной овсянки, одну столовую ложку меда и один измельченный банан. Тщательно смешайте эти ингредиенты до образования густой пасты, нанесите ее на лицо круговыми массажными движениями. Оставьте скраб на коже в течение 5-7 минут перед тем, как смыть его теплой водой. Также, нанесите на кожу лица нежный увлажняющий крем.

Преимущества домашнего скраба

Такой скраб готовится быстро и легко и имеет существенную пользу для вашей кожи. Овсянка эффективно отшелушивает мертвые клетки кожи и удаляет загрязнения, способствуя ее очищению. Мед в составе скраба, увлажняет кожу, оказывая нужное антибактериальное и антимикробное действие, что способствует здоровью кожи. Кроме того, банан помогает отшелушивать кожу и прекрасно подходит коже жирного типа.

Советы по уходу за кожей

Выпивайте от 8 до 12 стаканов воды ежедневно.

Старайтесь ограничивать свое пребывание на солнце, особенно во время активности солнца.

Спите около 7-9 часов каждую ночь.

Попробуйте снизить уровень стресса в своей жизни.

Избегайте продуктов, содержащих химические вещества и отдавайте предпочтение натуральным средствам для ухода за кожей.

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