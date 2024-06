Осторожно с новой диетой: на что нужно обратить внимание перед этапом питания

Когда вы пытаетесь решить, подходит ли вам новая диета, важно искать признаки того, что она может привести к тому, что вы заболеете. И если вы недавно начали диету, важно следить за своим здоровьем, чтобы убедиться, что она не пойдет вам во вред.

Есть некоторые серьезные признаки, которые могут сигнализировать о том, что диета не полезна для вашего здоровья. Издание Eat This Not That публикует советы, которые помогут определить, полезна ли ваша диета для организма.

В нем недостаточно калорий

При выборе диеты внимательно посмотрите, позволяет ли она поддерживать достаточный уровень энергии, чтобы поддерживать ваше функционирование. В то время как потребность в калориях зависит от вашей активности, возраста и пола, средняя суточная потребность для взрослого человека составляет от 1600 до 2400 калорий для женщин и от 2000 до 3000 для мужчин. Если диета, над которой вы обдумывали, потребляет меньше рекомендованной суточной нормы, велика вероятность, что она может нанести вред организму.

Это скучно

Обращайте внимание на то, чтобы ваша новая диета не походила на вашу рутину, ведь если ваш план требует, чтобы вы ели одно и то же каждый день, он, вероятно, не будет слишком эффективным. Или еще хуже от этого вы можете заболеть, потому что употребление разнообразных полезных продуктов обеспечивает достаточное количество витаминов и минералов в вашем ежедневном рационе. Если вы регулярно едите несколько одних и тех же продуктов, вы, скорее всего, не получите достаточно питательных веществ для поддержания здоровья.

Это не из надежного источника

Будьте внимательны и обращайте внимание на источник информации, ведь диета найдена в случайном блоге или аккаунте Instagram, скорее всего, эта информация происходит не из надежного источника питания. Прежде чем сесть на новую диету, проверьте, включает ли она медицинские исследования или была составлена с помощью медицинских работников. Если нет, скорее всего, вы заболеете, чем похудеете.

В нем отсутствует клетчатка

Средний потребитель ест около 15 граммов клетчатки ежедневно, что на 10 граммов меньше рекомендуемого количества. Поэтому в случае, если вы планируете сесть на диету, которая не будет включать продукты с высоким содержанием клетчатки, как цельнозерновые, бобовые, фрукты и овощи, вы, скорее всего, не потреблять достаточно питательных веществ. Это может не только вызвать запор, ведь ваше тело нуждается в клетчатке – из настоящих продуктов, а не из пищевых добавок – чтобы увеличить объем стула и облегчить его выведение.

Это требует диетических добавок

Некоторые современные диеты имеют диетические добавки, которые вы просто "должны" принимать, но это означает, что вы можете тратить деньги на что-то мало улучшающее ваше здоровье — и даже может быть вредным. Поскольку рынок пищевых добавок настолько недостаточно зарегулирован, ваши ежедневные поливитамины также могут быть переполнены наполнителями, ароматизаторами и связующими веществами, не идеальными для вашего здоровья. Чтобы убедиться, что вы получаете все необходимые питательные вещества, не употребляя таблетки, ешьте разнообразную пищу.

Это значительно отличается от вашей текущей диеты

Следует учитывать, что ваша диета относительно здорова, и вы планируете приступить к плану питания, который требует совсем другого приготовления пищи или замены многих продуктов в вашем рационе, это может повлечь запор вздутия живота и другие нежелательные побочные эффекты. Если вы хотите немного изменить ситуацию, самым безопасным вариантом будет делать это медленно, чтобы ваш организм не получил полного шока.

Он игнорирует состояние вашего здоровья

Вам, скорее всего, придется изменить свой рацион, если у вас диагноз диабет, синдром раздраженного кишечника или целиакия. Ведь вам будет трудно выбрать необходимый вам план похудения, поскольку большинство общих планов похудения разработаны для среднего здорового человека. Если вы хотите похудеть, не подвергая опасности свое здоровье, обратитесь за советом к врачу или диетологу.

Он обещает вылечить ваше здоровье

В то же время следует осторожно подходить к любой диете, обещающей вылечить все ваши хронические проблемы. И хотя еда является отличным целителем, она не должна быть стратегией замены всего того, что вы уже делаете для поддержания своего здоровья.

Он выступает за чрезмерные физические нагрузки

Специалисты отмечают, что разумный план диеты будет поощрять людей включить физические упражнения в свой режим, но диета, которая предлагает часами посещать тренажерный зал, скорее всего, окажет негативное влияние на вашу иммунную систему. Это объясняется тем, что ослабленная иммунная система может поставить вас под угрозу инфекции верхних дыхательных путей и других страшных осложнений.

Это 100% сыр

Если вы всерьез рассматриваете творожную диету, грейпфрутовую диету, это может быть опасно. Ведь они недостаточно разнообразны, чтобы предотвратить дефицит питательных веществ. Даже если ваша диета действительно умна, определенных витаминов и минералов вам все равно не будет хватать.

Это заставляет вас быть одержимым своей диетой.

Сомнительные диеты могут оказать существенное влияние на ваше психическое здоровье, ведь вы начинаете сосредотачиваться исключительно на том, что вы едите, и на следующем приеме пищи или перекуса. Впоследствии это может вызвать беспокойство или страх перед едой чего-то, что удаленно выходит за пределы вашего рациона. Эти опасные ощущения могут являться признаком нервной орторексии, которая является нездоровой одержимостью здоровой пищей.

Это заставляет вас чувствовать, что вам нужно изолироваться

Еще один признак того, что диета вам не подходит – когда вы избегаете обедать с друзьями, потому что они могут комментировать то, что вы едите, или вы волнуетесь, что кухня может не удовлетворить ваши потребности. Ведь на самом деле еда должна быть веселой, расслабляющей и социальной.

Это делает так, что вы больше не получаете удовольствия от еды

Если вы чувствуете, что новая диета буквально высасывает всю радость от еды, это очевидный признак того, что она неудачна, и это может иметь серьезные последствия для вашего психического здоровья. Специалисты предупреждают о том, что ограничительная диета вызывает тревогу, гнев и смену настроения.

Это делает вас полностью истощенным

Если вы начинаете испытывать все большую усталость с течением дней вашей диеты, скорее всего, вы начинаете недоедать. Ведь здоровое питание должно давать вам больше энергии, а не оставлять ощущение, что вы не можете встать с постели. Поэтому важно прислушиваться к своему организму, когда возникают эти симптомы. Усталость может быть признаком того, что ваша иммунная система потерпела удар.

Это усложняет четкое мышление

Обращайте внимание на опасные симптомы, ведь вы можете заметить, что вам становится все труднее сосредоточиться. Следует помнить, что диеты с ограничением калорий могут иметь такой же эффект – в гораздо большей степени. Если после начала новой диеты вам становится все труднее сосредоточиться, можете быть уверены, что что-то идет не так.

Ранее OBOZ.UA рассказал о том, как нужно снизить калории и убрать насыщенные жиры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.