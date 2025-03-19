Острая пища и насморк: как специи влияют на дыхание

Острая пища не только придает блюдам насыщенный вкус, но и может влиять на работу организма. Многие замечали, что после употребления перца чили или пряных блюд начинается насморк.

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Это не случайность, а естественная реакция на определенные химические соединения, содержащиеся в острых продуктах. Почему именно капсаицин вызывает такой эффект и как это связано с нашим метаболизмом? Ответ знает eatthis.com.

Капсаицин является специфическим компонентом перца чили. Он может попасть в организм не только при глотании, но и во время вдыхания, провоцируя рефлекторный кашель и стимулируя выработку слизи в носовой полости. Фойгт.

Особенно если у вас простуда или заложенность носа, острая пища может временно облегчить состояние, создавая ощущение очищенных дыхательных путей. И этому научное объяснение.

"Определенные острые блюда содержат соединения, влияющие на слизистую носа, вызывая либо временное облегчение, либо усиленное выделение слизи. В некоторых случаях дыхание становится более свободным, а в других – появляется еще большая заложенность. Это связано с влиянием химических веществ на тройничный нерв, который вызывает реакцию.

В любом случае, если вы предпочитаете блюда с большим количеством перца, салфетки вам точно понадобятся. Если же вы не являетесь поклонником острой пищи, попробуйте куркуму – благодаря содержанию куркумина она также может помочь облегчить чихание и заложенность носа.

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