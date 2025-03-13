Почему стоит есть больше горчицы: научные факты, которые вас удивят

Горчица – это не только ароматная приправа, но и ценный источник полезных веществ. Она содержит минимум калорий и сахара, но может положительно влиять на здоровье.

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Одним из ее ключевых преимуществ является способность снабжать организм кальцием, необходимым для костей, сердца и кислотно-щелочного баланса. Исследования подтверждают, что даже небольшое количество горчицы в рационе может принести большую пользу, пишет eatthis.com.

Горчица – источник ценных микроэлементов

Семена горчицы содержат множество полезных веществ, среди которых клетчатка, калий, магний и другие важные микроэлементы. Однако одним из главных ее преимуществ является способность легко увеличивать уровень кальция в организме.

Кальций – важный элемент в нашем рационе. Его дефицит может вызвать усталость, ухудшение памяти и даже мышечные спазмы. Горчица может стать дополнительным источником кальция, положительно влияющим на организм.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 1 чайной ложке горчицы содержится около 4 мг кальция. Добавив 1-2 чайные ложки этой приправы в свой бутерброд или другое блюдо, можно обеспечить небольшой, но дополнительный источник кальция.

Поддержка кислотно-щелочного баланса

Кальций способствует сохранению оптимального уровня рН в теле. Если нарушается кислотно-щелочной баланс, это может привести к проблемам с почками, кровеносной системой и микрофлорой кишечника.

Как указано в BMJ Open Journal, регулярное потребление кальция помогает поддерживать баланс pH, а фосфор, также содержащийся в горчице, выполняет подобную функцию, помогая организму контролировать кислотность.

Укрепление костей

99% кальция в нашем организме сосредоточено в костях и зубах, тогда как остальные находятся в плазме крови.

Если поступления кальция недостаточно, организм начинает убирать его из костной ткани, что с течением времени может привести к ее ослаблению. Именно поэтому регулярное потребление продуктов, богатых этим минералом, помогает поддерживать прочность костей и их структуру.

Защита сердечной мышцы

Исследование, опубликованное в Circulation Research, доказывает, что кальций играет немаловажную роль для здоровья сердца. Он обеспечивает нормальное функционирование мышц, окружающих сердце, способствуя их правильному сокращению и расслаблению.

Согласно The Journal of Clinical Investigation, этот минерал необходим для поддержания ритмичной работы сердечной мышцы, что важно для эффективного кровообращения и наполнения сердечных камер.

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