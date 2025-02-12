Острый соус: как он может помочь похудеть, снизить воспаление и улучшить работу сердца

Острый соус – это идеальный способ придать яркий вкус любому блюду. Однако, кроме вкусовых предпочтений, он может оказывать как положительные, так и отрицательные эффекты на организм.

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Издание eatthis.com рассказывает, какие неожиданные последствия могут иметь употребление острого соуса на здоровье. От полезных свойств к потенциальным проблемам для желудка – больше об этом продукте рассказывают диетологи.

Острый соус – источник витаминов и минералов

Несмотря на то, что острый соус не должен заменить другие богатые питательными веществами продукты, он может быть дополнительным стимулом для организма.

"Острый соус, в составе которого есть различные виды перца чили, содержит растительные пигменты, такие как хлорофилл, антоциан и лютеин, являющиеся мощными антиоксидантами. Кроме того, он может быть источником витаминов, минералов и флавоноидов", – отмечает нутрициолог Лиза Эндрюс.

Острый соус способствует похудению

Для тех, кто хочет похудеть, острый соус может помочь в контроле аппетита и стимулировать обмен веществ.

"Употребление острого соуса может временно повысить метаболизм благодаря термогенезу. Капсаицин, содержащийся в остром соусе, может замедлять процесс накопления жира и увеличивать ощущение сытости, снижая аппетит", – объясняет диетолог Брианна Вудс.

Острый соус помогает бороться с воспалениями

Воспаление может проявляться как боль, жар, покраснение, отек и понижение функциональности органов. В этом контексте острый соус может помочь временно снизить воспаление и облегчить боль.

"Капсаицин, компонент, придающий острому соусу жгучесть, использовался в традиционной медицине веками для уменьшения боли и воспаления. Эти эффекты часто наблюдаются при местном применении, но есть также исследования, показывающие, что капсаицин может уменьшать определенные маркеры воспаления при приеме внутрь", - отмечает Вудс.

Острый соус помогает снижать АД и уровень холестерина.

Если ваш врач рекомендует следить за уровнем холестерина или АД, возможно, стоит добавить немного острого соуса к вашему рациону.

"Капсаициноиды – это активные соединения, обеспечивающие характерный вкус острых перцев. Они могут снижать окислительный стресс и воспаление, улучшать состояние сосудов, снижать АД и уровень холестерина, улучшать чувствительность к инсулину и уменьшать риски воспалительных процессов", – говорит диетолог Николь Лин.

Острый соус может вызвать проблемы с желудком

Не во всех случаях острый соус вызывает боль в животе, однако химические вещества, содержащиеся в капсаицине, могут вызывать дискомфорт. Согласно исследованиям, капсаицин стимулирует высвобождение вещества P, которое часто активируется при воспалении. Это может привести к ощущению жжения или боли в животе.

"Острый соус является мощным раздражителем и может повредить слизистую желудка, вызывая гастрит, язвы или другие желудочные проблемы", – отмечает Линдел.

Острый соус помогает уменьшать риски кардиометаболического синдрома

Кардиометаболический синдром включает заболевания сердца, высокий холестерин, гипертонию и/или диабет или их предпосылки.

"Все эти положительные эффекты острого соуса могут помочь снизить риски развития кардиометаболического синдрома. Заблаговременная диагностика факторов риска может помочь предотвратить ожирение, гипертонию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания", - объясняет Линдел.

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