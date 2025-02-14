От арахисового масла до фисташек: 14 вариантов для перекуса без вреда для здоровья

Правильный выбор перекуса может оказать значительное влияние на ваше здоровье и самочувствие. Многие привыкли к продуктам, которые не приносят пользы и могут способствовать набору веса.

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Однако есть немало вкусных и полезных альтернатив, которые помогают не только удовлетворить голод, но и обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Издание eatthis.com опубликовало 14 здоровых вариантов перекуса, которые помогут вам остаться сытыми и энергичными в течение дня.

1. Арахисовое масло и морковные палочки

Больше овощей в рационе всегда полезно, ведь они снабжают растительные соединения, необходимые для здоровья. Однако сами по себе овощи могут не всегда быть достаточно сытными. Замочив морковные палочки в арахисовом масле, вы добавите полезные жиры и белки, которые замедляют процесс пищеварения и помогают сохранить чувство сытости. Одна столовая ложка арахисового масла содержит 8 г жира и 4 грамма белка, с преимущественно здоровыми мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами.

2. Сыр

Это вкусный и сытный продукт, богатый кальцием, витамином В12 и калием, поддерживающий здоровье костей. Можно есть его самостоятельно или с добавлением фруктов для более сбалансированного перекуса. Стандартная порция (пол стакана) содержит 12 г белка и 2,5 г жира, если выбирать версию с низким содержанием жира.

3. Белковые чипсы с хумусом

Для любителей чипсов есть варианты с высоким содержанием белка, помогающие поддерживать чувство сытости. Чипсы из бобовых или куриного протеина могут быть идеальными для перекуса, а в сочетании с хумусом вы получаете дополнительные полезные углеводы и клетчатку, помогающую ощущать сытость.

4. Рыбные консервы с крекерами

Консервированная рыба, например тунец или сардины, – это отличный источник белка и омега-3 жирных кислот, полезных для мозга и зрения. Сочетая рыбу с цельнозерновыми крекерами, вы получите сытную и питательную закуску.

5. Сельдерей из гуакамоле

Авокадо является источником здоровых жиров и клетчатки, что улучшает насыщение. Добавив авокадо к вашему рациону в виде гуакамоле, вы не только насыщаетесь, но и снабжаете организм клетчаткой, если едите гуакамоле с овощами, такими как сельдерей.

6. Греческий йогурт или скирд с семенами чиа

Эти молочные продукты богаты белоком, что способствует сытости. Греческий йогурт имеет больше белка, чем обычный, а сочетание с семенами чиа или льна сделает закуску еще более питательной.

7. Яблоки

Яблоки – это не только вкусные фрукты, но и источник клетчатки. Одно среднее яблоко содержит 4,8 г клетчатки, что помогает замедлить процесс пищеварения и сохранить сытость.

8. Рулетики из индейки

Индейка – это вкусный источник белка, поддерживающий насыщение. Просто заверните ломтик индейки в рулет и съешьте, когда хочется перекусить.

9. Сыр с цельнозерновыми крекерами

Сыр является вкусным источником белка и жира, а сочетание цельнозерновых крекеров обеспечивает сытность и углеводы для энергии.

10. Киви

Фрукты с высоким содержанием воды и клетчатки, такие как киви, могут помочь вам почувствовать сытость, особенно перед едой.

11. Сваренные вкрутую яйца

Яйца – это источник белка, помогающий удерживать сытость. Одно большое яйцо содержит 6 г белка и все 9 незаменимых аминокислот. Можно взять с собой яйцо, сваренное вкрутую, и поесть его с хумусом или гуакамоле.

12. Фисташки

Фисташки – это растительный белок, содержащий все необходимые аминокислоты. Одна порция фисташек (49 орехов) обеспечивает 6 г белка и клетчатку.

13. Разрыхленное сорго

Сорго – это злаковый продукт, богатый клетчаткой и антиоксидантами. Он содержит больше белка, чем киноа, и может стать превосходной альтернативой попкорну.

14. Фадж Попс

Если хочется чего-то сладкого, попробуйте замороженный фадж попс. Они содержат некоторое количество жира и белка, что замедляет процесс пищеварения и дает большее чувство сытости.

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