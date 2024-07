От арбузных шариков до фрипсов: что можно есть на перекус и при этом худеть

Арбузные шарики в сочетании с кусочками дыни, помидорами черри и моцареллой могут стать прекрасным перекусом, который не навредит вашей фигуре.

Существует еще много вариантов закусок, которые помогут не только оставаться здоровыми, но и похудеть, пишет Eat This Not That.

Пикантный соус

Поместите свежий козий сыр в маленькую стеклянную форму для запекания. Добавить измельченный чеснок, свежую зелень, точку оливкового масла и черный перец. Запекайте, пока сыр не закипит, и наслаждайтесь кусочком тоста или теплого лаваша.

Томатная брускетта

Иногда лучшая закуска – это та, которая сохраняет низкий уровень калорий, но при этом содержит полезные питательные вещества. В этих простых рецептах брускетта содержится менее 250 калорий, а с такими ингредиентами, как помидоры, вы также получите грамм сытной клетчатки.

Ролл-апы с лососем и огурцами

Копченый лосось приносит вам хорошую дозу белка с 16 граммами на порцию, а ломтики огурца обеспечивают полезную клетчатку (1,5 г). Вместе эти вкусные ингредиенты создают сытную закуску, которая насытит вас до следующего еды.

Мини-киш

Эти киши в формочке для кексов не только очень здоровы, но и легко приготовить в начале недели и сохранить на моменты, когда вам понадобится быстро перекусить в дорогу.

Благодаря таким ингредиентам как яйца и сыр гауда, вы получите приятный заряд белка.

Капрезе на шпажках

Чтобы получить более вкусную и здоровую закуску, нарежьте свежую моцареллу кубиками размером 1/2 дюйма. Наколите на зубочистки свежие помидоры и базилик и полейте бальзамиком. Чтобы получить более стабильную закуску, замените свежие помидоры вялеными помидорами.

Буррата и фрукты

Просто разрежьте буррату (содержащую 5 граммов белка и всего 70 калорий) и съешьте вместе со свежим инжиром и персиками. Крапните немного оливкового масла, чтобы добавить немного полезных жиров (4 грамма на чайную ложку), и вы можете даже не проголодаться до обеда.

Фрипсы

Их легко хранить в амбаре, и они удовлетворят вашу тягу к сладкому меньшим количеством сахара и калорий, чем плитка мороженого. Просто убедитесь, что вы избегаете брендов, использующих добавленный сахар, поскольку фрукты уже сами по себе содержат много природного сахара.

Артишоковый микс

Смешайте несколько маринованных артишоковых сердцевин (обычно продаются в банке) в маленькой миске с жареным красным перцем, оливками и кусочками сыра (например, пармезан, манчего или грюйер). Такие ингредиенты как оливки могут дать вам полезные жиры (3 грамма на порцию), а сыр может обеспечить сытный белок (10 граммов на порцию), который поможет контролировать ваш аппетит.

