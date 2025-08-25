От белого хлеба до мороженого: как наш рацион влияет на состояние кожи

Внешность напрямую зависит от того, что мы ежедневно едим. Некоторые привычные продукты незаметно ускоряют процессы старения, провоцируя воспалительные реакции, высыпания и потерю эластичности кожи.

Ученые и дерматологи подчеркивают: еда может быть как лучшим другом нашей молодости, так и ее самым большим врагом. Чтобы сохранить свежий и здоровый вид, важно знать, каких продуктов следует избегать. Больше об этом пишет eatthis.com.

Дерматолог Гэри Голденберг объясняет: самыми опасными для кожи являются продукты, провоцирующие воспалительные процессы. Они способны усугублять уже имеющиеся проблемы, а также нарушать баланс микробиома из-за содержания антибиотиков. Как следствие, это негативно отражается на внешности.

Молодая кожа ассоциируется с упругостью, ровным тоном и отсутствием отеков. Все, что вызывает акне, покраснение, потерю эластичности или расширенные сосуды, фактически приближает признаки старения. Именно поэтому эксперты советуют избегать определённых продуктов, если хотите выглядеть моложе.

Белый хлеб

Многие виды магазинного хлеба содержат скрытый рафинированный сахар. Фактически сэндвич на такой основе можно сравнить с тем, будто вы кладете кусок индейки между двумя пирожными.

А сахар – настоящий враг молодости. Дерматолог Уитни Боу объясняет, что избыток глюкозы и фруктозы в рационе лишает кожу эластичности и ускоряет процессы старения. Этот эффект даже получил красноречивое название – "сахарное обвисание".

Сыр

Еще один продукт, который вредит внешности, – это сыр. Молочные продукты стимулируют выработку кожного сала, что может привести к закупорке пор и даже акне у взрослых.

Одна из причин – использование искусственных гормонов в животноводстве. Они попадают в молоко, а затем в готовые продукты. Исследования показывают: такие гормоны могут сбивать естественный гормональный баланс человека.

Это не значит, что сыр нужно полностью исключить из рациона. Однако стоит ограничить блюда с его избытком, например пиццу или пасту с сыром. А покупая продукт, отдавайте предпочтение органическому сыру от коров, которые питаются травой.

Мороженое

В этом десерте сочетаются сразу две опасности: сахар и молочные ингредиенты. Поэтому каждая порция мороженого может вызвать воспалительные процессы, отражающиеся на состоянии кожи. Если совсем отказаться от холодного лакомства сложно, лучше выбирать растительные альтернативы.

Сывороточный протеин

Популярный компонент спортивного питания, который часто входит в состав батончиков и порошков, может иметь негативный эффект. Он повышает уровень IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста), что стимулирует чрезмерную выработку кожного сала.

"Сывороточный протеин способен также влиять на уровень сахара в крови, провоцируя воспаление, которое проявляется высыпаниями и другими проблемами с кожей", – отмечает доктор Боу.

Искусственные подсластители

Хотя они и не являются пищей в прямом смысле, однако часто попадают в наш организм вместе с напитками или низкокалорийными продуктами. Уитни Боу отмечает: "Искусственные подсластители обладают способностью настолько изменять состав микробиома кишечника, что это влияет на метаболизм и баланс сахара в крови. Они повышают риск инсулинорезистентности, диабета, а также проблем с кожей – от акне до розацеа. Главная причина в том, что нарушение уровня инсулина запускает цепную реакцию воспалений".

Переработанное мясо

Бекон, сосиски или мясные нарезки содержат большое количество нитратов, которые повреждают кожу, вызывая воспаление и морщины.

Врач Говард Собел отмечает: "Такие продукты часто содержат еще и избыток соли, что снижает выработку коллагена. А именно коллаген является ключевым белком для поддержания здоровой кожи, волос, ногтей и костей".

