Секрет молодости в мелочах: какие привычки негативно влияют на состояние кожи и здоровье

Знали ли вы, что некоторые привычки, которые кажутся вполне безобидными, могут ускорять процесс старения? Сон в неправильной позе, частое использование трубочек или пренебрежение солнцезащитным кремом – все это может негативно повлиять на состояние кожи и внешний вид.

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Антивозрастная специалистка, врач Кейт Джеймсон объясняет, как повседневные действия могут добавить лет нашему лицу. Она делится с express.co простыми способами, которые помогут сохранить молодость и здоровый вид на долгие годы.

Поза для сна

По мнению Джеймсон, положение тела во время сна имеет прямое влияние на состояние кожи. В частности, врач советует спать на спине, чтобы уменьшить вероятность появления заломов и морщин на лице. Кроме того, она рекомендует использовать шелковые наволочки, которые снижают трение между кожей и подушкой.

Сон на животе или на боку, по ее словам, может способствовать формированию морщин. Лицо в этом положении часто прижимается к подушке, что со временем оставляет постоянные вмятины, которые превращаются в глубокие складки.

Солнцезащитный крем – ежедневная необходимость

Даже в пасмурные дни ультрафиолетовые лучи способны наносить вред коже. Доктор Кейт настаивает на регулярном использовании солнцезащитного средства.

"УФ-лучи проходят сквозь облака и ежедневно негативно влияют на кожу", – объясняет она.

Оптимальным выбором, по ее мнению, является ежедневное применение крема с SPF не менее 30, защищающего кожу от преждевременного старения.

Использование трубочек

Независимо от того, из чего сделаны трубочки – пластик, металл или бумага – их частое использование может привести к образованию микроморщин вокруг губ. По словам Кейт, это напоминает эффект от курения. Чтобы избежать этого, она советует пить прямо из чашки или стакана.

Экраны и синий свет

Современные устройства, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры, излучают синий свет, который негативно влияет как на зрение, так и на кожу. Чтобы уменьшить вред, эксперт советует либо делать регулярные перерывы в работе с гаджетами, либо использовать специальные очки, которые блокируют синее излучение.

Игнорирование ухода за кожей тела

Большинство людей заботятся только о лице, оставляя без внимания руки, шею и зону декольте – а именно эти участки часто выдают возраст. Доктор Кейт рекомендует ухаживать за всей кожей тела: увлажнять ее ежедневно и не забывать наносить солнцезащитные средства.

Питание

Связь между рационом и состоянием кожи, по словам врача, очень тесная. Она предупреждает: "Употребление большого количества сахара может вызвать гликацию – процесс, разрушающий коллаген и эластин, провоцируя появление морщин и обвисание кожи".

Чтобы избежать этого, она рекомендует уменьшить потребление сладкого и включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, которые поддерживают здоровье и молодость кожи.

Состояние зубов

Стоматологическое здоровье, как отмечает Джеймсон, также влияет на то, как мы выглядим: "Плохое состояние ротовой полости – это не только проблема улыбки. Заболевания десен и потеря зубов могут привести к тому, что лицо выглядит впалым и старше", – объясняет она.

Регулярная чистка зубов и использование зубной нити – простой способ сохранить как здоровую улыбку, так и молодость черт лица.

Горячая вода

Джеймсон также предостерегает от использования слишком горячей воды во время купания или умывания. Она отмечает, что горячая вода смывает естественные масла с кожи, вызывая сухость и появление морщин.

Она советует отдавать предпочтение теплой воде или завершать процедуры холодным ополаскиванием, что способствует сужению пор и улучшает кровообращение.

Стресс и уход за собой

В завершение, доктор Кейт отмечает важность снижения уровня стресса и уделения внимания самочувствию. Она считает, что забота о себе – это не роскошь, а ключ к замедлению старения и сохранению молодости.

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