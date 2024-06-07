От чего лечит батат: 4 суперполезных свойства сладкого картофеля
Сладкий картофель (батат) – крахмалистые, разноцветные корнеплоды. Они богаты витаминами, минералами и обладают противовоспалительными, антидиабетическими и противораковыми свойствами.
В этой статье OBOZ. UA расскажет о самых полезных свойствах этого растения.
Содержит полезную для кишечника клетчатку и антиоксиданты
Сладкий картофель содержит растворимые и нерастворимые волокна. Последние не перерабатываются, остаются в кишечнике, и способствуют формированию здорового микробиома.
Соответственно, регулярное употребление этого корнеплода снижает риск кишечных расстройств, например, избавляет от синдрома раздраженного кишечника.
Природный источник витамина А
Дефицит витамина А – серьезная проблема. Его нехватка приводит к нарушению роста у детей, к фертильности, сухости глаз и куриной слепоте.
В этом плане сладкий картофель – лучшее решение вопроса, поскольку он содержит бета-каротин, преобразующийся в организме в витамин А.
Защищает от онкологических заболеваний
Сладкий картофель – кладезь антиоксидантов, снижающих риск развития некоторых видов рака.
В частности, это антоцианы, содержащиеся в фиолетовом сладком картофеле. Они убивают раковые клетки в мочевом пузыре, желудке и молочной железе.
Лабораторные исследования также подтверждают, что мощными противораковыми свойствами обладает оранжевый батат и экстракты из кожуры сладкого картофеля.
Содержит магний и калий, и регулирует кровяное давление
Диеты, богатые магнием и калием, помогают регулировать уровень кровяного давления.
Исследования показали, что повышенное потребление калия приводит к снижению артериального давления, что уменьшает риск инсультов.
Снижение уровня магния повышает вероятность развития гипертонии. Сладкий картофель является богатым источник этого элемента, и хорошо контролирует скачки давления.
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