От чего лечит батат: 4 суперполезных свойства сладкого картофеля

Сладкий картофель (батат) – крахмалистые, разноцветные корнеплоды. Они богаты витаминами, минералами и обладают противовоспалительными, антидиабетическими и противораковыми свойствами.

В этой статье OBOZ. UA расскажет о самых полезных свойствах этого растения.

Содержит полезную для кишечника клетчатку и антиоксиданты

Сладкий картофель содержит растворимые и нерастворимые волокна. Последние не перерабатываются, остаются в кишечнике, и способствуют формированию здорового микробиома.

Соответственно, регулярное употребление этого корнеплода снижает риск кишечных расстройств, например, избавляет от синдрома раздраженного кишечника.

Природный источник витамина А

Дефицит витамина А – серьезная проблема. Его нехватка приводит к нарушению роста у детей, к фертильности, сухости глаз и куриной слепоте.

В этом плане сладкий картофель – лучшее решение вопроса, поскольку он содержит бета-каротин, преобразующийся в организме в витамин А.

Защищает от онкологических заболеваний

Сладкий картофель – кладезь антиоксидантов, снижающих риск развития некоторых видов рака.

В частности, это антоцианы, содержащиеся в фиолетовом сладком картофеле. Они убивают раковые клетки в мочевом пузыре, желудке и молочной железе.

Лабораторные исследования также подтверждают, что мощными противораковыми свойствами обладает оранжевый батат и экстракты из кожуры сладкого картофеля.

Содержит магний и калий, и регулирует кровяное давление

Диеты, богатые магнием и калием, помогают регулировать уровень кровяного давления.

Исследования показали, что повышенное потребление калия приводит к снижению артериального давления, что уменьшает риск инсультов.

Снижение уровня магния повышает вероятность развития гипертонии. Сладкий картофель является богатым источник этого элемента, и хорошо контролирует скачки давления.

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