От черники до темного шоколада: 11 продуктов, которые делают мозг более острым

Наш мозг – это самая мощная "мышца" нашего тела, которая требует не только тренировок, но и правильного питания. То, что мы едим каждый день, непосредственно влияет на концентрацию, память, скорость мышления и эмоциональное состояние.

Видео дня

Некоторые продукты содержат питательные вещества, способные буквально питать клетки мозга и защищать их от старения. Именно поэтому врачи советуют включать в рацион определённые блюда, которые помогают оставаться умнее, энергичнее и внимательнее, пишет eatthis.com.

"Фолат, железо, бета-каротин и витамин C – это вещества, без которых клетки мозга не могут эффективно функционировать", – объясняет доктор медицинских наук Мониша Бханоте.

Она отмечает, что большинство этих питательных элементов являются незаменимыми – организм не производит их самостоятельно, поэтому получить их можно только с пищей. Доказано, что определенные продукты улучшают когнитивные функции, усиливают память, замедляют возрастные изменения и способствуют умственной активности.

1. Черная фасоль

"Дофамин – это нейромедиатор, который отвечает за концентрацию, скорость мышления и мотивацию. Интересно, что около половины его количества вырабатывается в кишечнике", – отмечает врач Кристин Бишара.

Она объясняет, что некоторые продукты могут стимулировать его выработку, тем самым улучшая работу мозга. "Чтобы повысить уровень дофамина, важно употреблять продукты с аминокислотой тирозином – в частности черную и красную фасоль, грецкие орехи, яйца и твердые сыры", – добавляет эксперт.

2. Черника

"Достичь более острого ума можно, если совместить здоровый сон, физическую активность и правильное питание", – говорит доктор медицинских наук Уильям В. Ли.

Он отмечает, что черника – настоящий "суперфуд" для мозга. "В ней содержатся антоцианины – природные соединения, которые помогают нейронам выполнять свои функции. Ее можно есть круглый год – добавляйте к завтраку, выпечке или просто как перекус", – советует врач.

3. Зеленый чай

Доктор Ли также отмечает пользу зеленого чая. "Исследования показали, что употребление чая связано со снижением риска когнитивного спада в будущем, а главную роль в этом играет эпигалокатехин-3-галат (EGCG). Неважно, это пакетированный чай или рассыпной – главное, что его можно заваривать несколько раз и получать пользу с каждой чашки".

4. Куркума

"Эта "золотая специя" содержит куркумин – мощное вещество, уменьшающее воспаление и оксидативный стресс в мозге. Есть даже доказательства, что она может защищать от деменции", – отмечает доктор Ли. Куркуму легко добавить в рацион: в смузи, соусы, супы или блюда с курицей или рыбой.

5. Помидоры

"Ликопен, который содержится в помидорах, способствует лучшему обучению и сохранению воспоминаний. Поэтому не стоит бояться лектинов – просто наслаждайтесь соусом к пасте или домашней сальсой. Особенно полезны помидоры черри – они небольшие, но чрезвычайно богаты ликопеном", – говорит доктор Ли.

6. Яблоки

"Мы часто говорим о пользе яблок для тела, но они не менее ценны для мозга. Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, способствуют омоложению мозговых клеток, улучшают память и, возможно, помогают предотвратить болезнь Альцгеймера", – говорит доктор Лиор Левенштайн.

7. Пробиотики

"Я сторонник ежедневного потребления пробиотиков – они поддерживают баланс кишечной микрофлоры", – объясняет Левенштайн. По его словам, исследования показывают тесную связь между кишечником и мозгом: хорошо функционирующий пищеварительный тракт помогает регулировать эмоции и сохранять ясность мышления.

8. Тыквенные семечки

"Тыквенные семечки – это естественный защитник мозга. Благодаря антиоксидантам они предотвращают повреждение клеток свободными радикалами, а содержание цинка, магния, меди и железа поддерживает когнитивную функцию", – отмечает эксперт по вопросам питания Рашми Бьякоди.

9. Апельсины

"Апельсины – отличный источник витамина C, который помогает бороться со старением мозга и предотвращает болезнь Альцгеймера. Этот витамин действует как антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы, которые вредят клеткам", – объясняет Бьякоди.

10. Орехи

"Научные данные свидетельствуют, что орехи уменьшают риск нейродегенеративных расстройств. Их полезные жиры, антиоксиданты и витамин Е поддерживают память и работу мозга", – говорит Бьякоди.

Она советует обратить внимание на миндаль, фундук и грецкие орехи – именно они лучше всего защищают нервные клетки.

11. Темный шоколад

"Темный шоколад содержит флавоноиды, кофеин и антиоксиданты, положительно влияющие на когнитивные процессы. Его потребление улучшает память, настроение и даже кровообращение в мозге. Поэтому небольшой кусочек качественного шоколада – это не только удовольствие, но и польза для ума", – говорит Бьякоди.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны яйца для мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.