От головной боли до улучшения сна: как ваше тело отреагирует на отказ от кофе

Отказ от кофе может быть сложным шагом для привыкших к ежедневному потреблению кофеина. Однако следует знать, какие эффекты могут возникнуть в результате этого решения.

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От головных болей до улучшения сна – каждый организм реагирует по-своему. Издание eatthis.com опубликовало основные изменения, которые произойдут с вашим телом после отказа кофе.

Головная боль

Если вы регулярно употребляете в пищу кофеин, то отказ от него, вероятно, вызовет симптомы абстиненции, и головная боль является одной из наиболее распространенных из них. Причина этого заключается в том, что кофеин сужает кровеносные сосуды вокруг мозга. Когда вы перестаете пить кофе, эти сосуды расширяются, что может вызвать боль.

Чувство усталости

Понятно, что кофе способен помочь с преодолением усталости. Напитки с кофеином способствуют улучшению энергетических уровней, памяти, настроения и общих функций мозга, сообщает Queensland Health. Когда вы перестаете потреблять кофе, вы теряете этот энергетический подъем, что может спровоцировать чувство усталости в начале дня.

Однако без кофеина ваш организм может адаптироваться и полагаться на другие механизмы для поддержания энергии. Вы, вероятно, начнете спать больше и испытывать меньше тревоги – два главных фактора, способствующих усталости.

Лучший сон

Отказ от кофе может положительно отразиться на качестве сна. Как отмечает клиника Майо, кофе, особенно если пить его после обеда, может нарушить ваши привычки сна. Даже незначительное уменьшение продолжительности сна накапливается, что впоследствии влияет на вашу дневную бдительность и работоспособность.

Снижение уровня тревоги

Если вы употребляете много кофе, вероятно это может способствовать увеличению тревоги. По результатам исследования Центра психологии труда и здоровья даже небольшое количество кофеина (менее 150 мг) может вызвать беспокойство у некоторых людей. Это проявляется в виде учащенного сердцебиения, тяжелого дыхания и паники.

Здоровые зубы

Для тех, кто регулярно пьет кофе, уже не новость проблема пожелтевших зубов из-за постоянного употребления этого напитка. Кофе обладает высокой кислотностью, что может привести к износу зубной эмали, а впоследствии и к ее разрушению, согласно данным Журнала Американской стоматологической ассоциации.

Меньшее потребление добавленного сахара

В обычном черном кофе нет добавленного сахара. Однако, отказавшись от сладких напитков, таких как латте или кофе со сливками, вы значительно снизите уровень потребления добавленного сахара, что положительно скажется на вашем здоровье. Добавленный сахар может провоцировать воспаление и повышать риск развития хронических заболеваний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что произойдет с организмом, если регулярно употреблять кофе.

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