'От гриппа умирают каждый день': Голубовская рассказала о 'катастрофическом' сезоне заболеваний в Украине

В Украине зафиксирован катастрофический сезон заболеваний. Люди каждый день умирают от гриппа. Циркулируют настолько агрессивные штаммы возбудителя, что они вытеснили почти полностью SARS-CoV-2.

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Об этом сообщила доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook. По ее словам, только за минувшие выходные умерли шесть больных и это в одном отделении.

Она подчеркнула, что, как и прогнозировали специалисты, с момента завершения чрезвычайного положения, связанного с пандемией (локдаунов) в 2022 году, уже весной 2023 года стали случаться тяжелые случаи гриппа, включая летальные, причем часто вызванные гриппом типа В, который врачи традиционно не рассматривали как такой, что.

"В нашем отделении первый смертельный случай произошел в мае 2023 года. А это значит, что было много больных гриппом в это нетипичное для этого заболевания время года с более легким течением", – рассказала Голубовская.

Она также обратила внимание на то, что диагноз подтвердился только посмертно – в легких методом ПЦР нашли грипп типа В.

"В своих лекциях я неоднократно отмечала. Исторически мы знаем, если первые случаи заболевания случаются весной, впоследствии сезон осенью будет очень тяжелым. Так и случилось. Прошлый сезон был тяжелым, госпитальная летальность от гриппа в декабре-январе превышала госпитальную летальность от наводнений, было очень много микс-инфекций, я об этом подробно писала здесь", – добавила доктор.

Голубовская подчеркнула, что этот сезон по тяжести значительно превышает прошлый. Причем циркулируют настолько агрессивные штаммы возбудителя, что они вытеснили почти полностью SARS-CoV-2, сейчас его циркуляция на минимуме во всех странах Европы и Украине тоже, хотя нельзя полностью исключать возможность коинфекции.

Что еще необычно для этого сезона респираторных болезней?

Достаточно большое количество бактериальной суперинфекции и большое количество возбудителей атипичных пневмоний. В первую очередь M. pneumonia, некоторые страны объявили уровень эпидемии еще в конце 2024 года.

Особенностями клинического течения является возникновение бронхообструктивных заболеваний вплоть до астмы, тошноты, рвоты, высыпания на коже. То есть, если у больного гриппом есть такие симптомы, нельзя исключить коинфекцию грипп/микоплазмоз.

Кстати, это также может объяснять наличие лейкоцитоза в крови, что мы часто наблюдаем у наших пациентов. При лечении M. Pneumonia следует учитывать возрастающую резистентность к макролидам, препаратом выбора является левофлоксацин. Еще раз даю лекцию по микоплазмозу с современными особенностями.

К сожалению, рентгенологические данные не коррелируют с изменениями в легких: при относительно "спокойном" рентгенологическом рисунке на секции – сплошной гемораж. Это также следует учитывать на практике и опираться только на совокупность клинико-лабораторных данных, особенно на прогрессирующую дыхательную недостаточность.

Что можно порекомендовать?

Как обычно, врачам – правильно выбирать тактику ведения больных, пациентам – своевременно обращаться к врачу.

"Берегите себя и пусть все будет хорошо", – резюмировала ситуацию с заболеваниями Голубовская.

В начале января 2025 года в Украине официально было подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). Вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

Ранее главный санитарный врач Киева Сергей Чумак рассказал, что пока уровень заболеваемости в Киеве не превысил эпидпорог, но уже приблизился к нему. По состоянию на 7 марта 2025 года основной причиной роста заболеваемости является именно грипп, а не коронавирус.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут приобрести лекарства за средства, предоставленные в рамках программы "Зимняя е Поддержка" (так называемая "Тысяча Зеленского"). Однако не все – только входящие в определенный перечень.

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