От груши до лосося: 11 продуктов, которые помогут предотвратить тепловой удар.

Жара может быть очень изнурительной для организма, независимо от уровня вашей физической подготовки. Быстрая потеря веса звучит отлично, но не тогда, когда все, что вы теряете, – это вода, необходимая вашему телу для поддержания здоровья и функционирования органов.

Но есть продукты, которые помогут вам оставаться охлажденными. Их список опубликовало издание eatthis.com.

Тело охлаждает себя посредством потоотделения, на которое обычно приходится от 70 до 80% теплопотерь организма. Однако, если вы обезвожены, скорость потоотделения замедляется и вместо этого организм попадает в тепловую ловушку. Что происходит, когда ваша внутренняя температура продолжает расти, но организм не может отдать тепло? В самом худшем случае вы получите тепловой удар. Поэтому, кроме употребления большого количества воды, поддерживайте потливость, периодически увлажняя организм правильными продуктами.

Огурец

Этот овощ на 95% состоит из воды, поэтому последнее, о чем вам следует беспокоиться – это нехватка H2O. Одна чашка огуречных ломтиков содержит всего 16 калорий, что делает его идеальным дополнением к вашему плану похудения этим летом. Высокое содержание воды в сочетании с природными запасами пищевых волокон создает эффективное средство для выведения токсинов. Ваша пищеварительная система будет чистой и хорошо увлажненной благодаря ежедневной дозе огурца.

Арбуз

Если вы еще не обратили внимание на арбузный тренд, вам стоит сделать это как можно быстрее, ведь нет ничего лучше, чем откусить кусочек этого освежающего фрукта в жаркий день. Министерство сельского хозяйства США обнаружило, что арбуз действительно стимулирует выделение избыточного пота, поэтому тепловой удар не угрожает вам, пока вы держите в руках холодный арбуз.

Гранат

На самом деле есть много преимуществ для здоровья, которые можно получить, положив горсть рубиновых зернышек граната в рот. Арилы (маленькие, но рыхлые рубины) не только наполнены водой, они также богаты особыми антиоксидантами, которые называются пуникалагины. Эта категория антиоксидантов настолько мощна, что по количеству антиоксидантов превосходит даже красное вино и зеленый чай: в одной порции сока (содержащегося в арелсе) их втрое больше, чем в двух других!

Семена базилика

Если вы регулярно проводите два часа на пробежке или интенсивно гуляете на свежем воздухе жаркое, липкое утро, вам следует добавить горсть этих семян в свой восстановительный коктейль. После употребления в пищу эти семена действительно оказывают охлаждающий эффект на организм. Вы можете понежиться на солнце, но позвольте этим семенам впитать в себя тепло.

Мята

Есть причина, почему мятная стружка является излюбленным вкусом мороженого в жаркие летние месяцы. И все из-за ментола. Это соединение, которое делает мяту приятным, обманывает белковый рецептор в вашем мозге, который называется TRPM8, и заставляет его полагать, что пища холодная. Мороженое само по себе является бесспорно холодным лакомством, но как насчет чашки мятного чая? Здесь действует тот же принцип. Возьмите тарелку мятного мороженого для одного из ваших перекусов.

Киви

По данным Института медицины, 20% суточной нормы воды мы получаем с едой. Киви – сочный фрукт, не только помогающий повысить уровень гидратации, но и содержащий 237 мг важного электролита, жизненно необходимого для сокращения мышц: калия. Попытайтесь съесть миску нарезанных бананов и киви перед следующей тренировкой на свежем воздухе, чтобы навсегда повысить уровень калия.

Сельдерей

Подобно огурцам, сельдерей также содержит высокий процент воды. Если быть точным, то 96% этого овоща состоит из чистой воды. Только две-три палочки могут пополнить целый ряд жизненно важных минералов, включая натрий, калий, магний, кальций, фосфор, железо и цинк.

Снежный горошек

Тот факт, что этот горох называют снежным горохом, в известной степени свидетельствует о том, что это освежающий овощ. Несмотря на его увлажняющий эффект, снежный горошек также обладает чрезвычайно большим количеством другого очень важного элемента: витамина С. Этот водорастворимый антиоксидант не только защищает кожу от солнечных ожогов, он также способствует выработке коллагена.

Груши

Многие клянутся освежающим стаканом воды для детоксикации, но вы также можете изменить свои методы увлажнения с помощью груши среднего размера. Хрустящие, увлажняющие фрукты содержат много воды и 6 граммов растворимой клетчатки.

Гаспачо

После интенсивной тренировки вы обязательно будете испытывать голод и жажду. Взбейте миску прохладного гаспачо, чтобы наполнить усталые мышцы и удовлетворить желание освежающим напитком. Основным ингредиентом гаспачо есть помидоры, которые на 94% состоят из воды. Нарежьте и перемешайте немного болгарского перца, огурцов и дыни для дополнительного увлажнения.

Выловленный дикий лосось

Незаменимые омега-3 жирные кислоты дикого лосося помогают вашему гипоталамусу – части мозга, контролирующей температуру тела, чувство голода и жажды. Следовательно, если вы будете поддерживать свой гипоталамус, он должным образом функционировать перед потенциальным эпизодом жары. Обжарьте филе дикого лосося на оливковом масле, чтобы получить дополнительные жирные кислоты, и подавайте его из брокколи на пару для получения дополнительных минералов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем польза капусты кале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.