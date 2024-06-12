Улучшает состояние волос и укрепляет иммунитет: секретные эффекты от потребления капусты кале

Диетологи иногда неоднозначно относятся к пользе пищевых продуктов. Однако относительно листовой капусты эксперты убеждены в ее пользе для здоровья. Несколько лет назад были высказаны определенные возмущения по поводу возможных проблем для людей с гиперфункцией щитовидной железы, однако серьезных предупреждений о здоровье от ее потребления не поступало.

Этот продукт помогает бороться с воспалениями, замедляет старение и уменьшает проявления хронических заболеваний. Пять малоизвестных фактов о пользе этого суперфуда опубликовало издание eatthis.com.

Капуста кале может помочь улучшить состояние волос

Апельсину принадлежит вся заслуга витамина С, но оказалось, что капуста не ужаснее источник питательных веществ. На самом деле, одна чашка сырой капусты содержит больше витамина С, чем целый апельсин.

Благодаря витамину А, зеленые листья вполне могут изменить волосы. Согласно журналу Dermatology and Therapy, витамин С помогает организму усваивать железо, что, в свою очередь, стимулирует рост волос, а также способствует выработке коллагена, улучшающего структуру волос.

Кале борется с простудой

Регулярное потребление кале может способствовать повышению устойчивости организма к инфекциям и простудным заболеваниям. Также кале богато антиоксидантами и другими полезными веществами, которые поддерживают общее состояние здоровья и могут снизить риск заболеваний.

Кале может помочь вашему зрению

Кале содержит питательные вещества, такие как лутеин и зеаксантин, известные своими полезными свойствами для улучшения остроты зрения. Эти вещества могут помочь защитить глаза от повреждений, связанных с возрастными изменениями и вредным воздействием ультрафиолетового излучения. Регулярное потребление кале, содержащего витамин А, может способствовать улучшению общего состояния здоровья глаз.

Кале может уменьшить свертываемость крови

Листовая зелень насыщена питательными веществами. Кроме витамина С, лютеина и зеаксантина, капуста также содержит большое количество витамина К. Витамин К является важной частью процесса, позволяющего белкам в вашем теле хранить кальций и таким образом предотвращать образование тромбов. Эта польза может привести к снижению риска сердечных заболеваний. В общем, для здорового сердца и чистого кровотока не забывайте регулярно употреблять этот овощ.

Кале улучшает здоровье костей

Это питательное вещество также связывают с пользой для костей. Исследования показали, что те, кто страдает дефицитом витамина К, подвергаются большему риску развития остеопороза и разрушению костей, согласно Journal of Food Quality. Потребность в витамине К возрастает с возрастом, и потребление кале может быть полезным для поддержания здоровых костей и предотвращения заболеваний, связанных с их слабостью.

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