От интервального голодания до активного хобби: как избавиться от жира на животе без тренировок

Если традиционные тренировки не для вас, не беспокойтесь – существуют другие способы уменьшить жир на животе без физических упражнений. Вы можете достичь желаемых результатов, изменив свой образ жизни и питания, не прибегая к тяжелым нагрузкам.

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Эксперт по питанию Эми Шапиро поделилась с eatthis.com шестью простыми советами, которые помогут избавиться от лишних сантиметров на животе. Она рассказывает, как сделать это эффективно и без чрезмерных усилий.

Попробуйте интервальную голодовку

Если вы еще не пробовали интервальную голодовку, следует обратить внимание на этот метод. Его суть заключается в ограничении приема пищи до поры до времени, что позволяет организму отдохнуть и эффективнее использовать полученные питательные вещества.

Шапиро объясняет: "Периодическая голодовка дает возможность желудочно-кишечному тракту восстановиться, а также уменьшает риск поздних перекусов". Она рекомендует для женщин практиковать голодание от 12 до 14 часов, для мужчин – 14-16 часов.

Ограничит потребление белых и обработанных углеводов

Избегание простых углеводов является отличным способом предотвратить накопление жира на животе. Продукты с высоким содержанием белка, полезных жиров и клетчатки помогают дольше оставаться сытыми, в то время как белый хлеб, макароны и сладкие блюда только заполняют ваш организм пустыми калориями. Шапиро отмечает, что эти продукты превращаются в сахар, который без физических упражнений накапливается в виде жира.

Включайте больше овощей в рацион

Овощи – это источник клетчатки, воды и объема, которые обеспечивают длительное ощущение сытости, не добавляя лишних калорий. Они являются идеальным выбором для тех, кто хочет лишиться жира на животе. Шапиро советует добавлять овощи в два приема пищи ежедневно. А зеленый смузи с овощами и фруктами поможет усилить эффект похудения.

Потребляйте достаточно белка

Белки важны для поддержания мышечной массы и ускорения метаболизма. Продукты, такие как греческий йогурт, куриная грудка, лосось и яйца, помогают вам оставаться сытыми, а также поддерживают уровень сахара в крови стабильным. Шапиро рекомендует употреблять около 0,8-1 г белка на каждый килограмм вашего веса для оптимальных результатов.

Пейте больше воды

Отказ от сладких напитков является важным шагом на пути к здоровью. Вода помогает ускорить обмен веществ и способствует ощущению насыщенности.

"Иногда мы путаем жажду с голодом, поэтому важно пить воду перед приемом пищи", – добавляет Шапиро.

Найдите активное хобби

Даже если вам не нравятся традиционные упражнения, вы все равно можете найти активное хобби, которое доставит удовольствие. Это может быть йога, прогулки, плавание или занятия командными играми. Шапиро отмечает, что важно не сидеть на месте, а двигаться в течение дня, чтобы поддерживать здоровье и улучшать метаболизм.

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