От крепких костей до здорового сердца: чем полезен нут

Нут давно завоевал популярность среди сторонников здорового питания – и не зря. Этот универсальный бобовый продукт не только вкусный, но и содержит большое количество белка, клетчатки и важных микроэлементов.

Его добавляют в салаты, превращают в хумус или готовят фалафель – вариантов множество. Издание eatthis.com опубликовало основные преимущества нута для организма и возможные риски, которые следует учитывать.

Какой состав имеет нут?

Одна вареная чашка нута (примерно 164 грамма) содержит около 14,5 г белка, 12,5 г клетчатки, 4 г жиров и 270 ккал. Такой набор делает его настоящим питательным супергероем. По информации USDA FoodData Central, нут содержит ряд микроэлементов, в частности кальций, магний, железо, фосфор, калий, цинк и витамины группы B.

Пять весомых причин добавить нут в меню

1. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта

Клетчатка – основа здорового пищеварения. Многие люди не получают ее в достаточном количестве, но нут – один из лучших ее источников. Особенно стоит отметить наличие растворимой клетчатки рафинозы, которую расщепляют полезные бактерии в кишечнике. Это помогает пище перевариваться медленнее. Как подтверждает одно из исследований в журнале Nutrients, регулярное употребление нута положительно влияет на частоту и комфорт стула.

2. Способствует длительному насыщению

Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки нут помогает дольше чувствовать себя сытым после еды. Белок требует больше времени для переваривания, а также снижает уровень гормона голода, уменьшая аппетит. Клетчатка, в свою очередь, добавляет объема пищи и продлевает чувство насыщения. Поэтому одна порция нута может помочь избежать перекусов между приемами пищи.

3. Снижает уровень холестерина

Контроль уровня холестерина важен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку нут является источником растворимой клетчатки, его регулярное употребление способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови. Это уменьшает риск развития ожирения, инфаркта, инсульта и других опасных состояний.

4. Может уменьшать риск онкологии

Когда мы употребляем нут, в кишечнике образуется бутират – жирная кислота с короткой цепью, которая имеет защитное действие. По данным Journal of Cancer, бутират может подавлять развитие поврежденных или патологически измененных клеток. Другое исследование указывает, что это вещество уменьшает вероятность возникновения колоректального рака.

5. Поддерживает здоровье костей

В составе нута – кальций, магний и клетчатка, которые играют важную роль в формировании и поддержании прочности костей. Согласно журналу Nutrients, одна чашка нута обеспечивает около 6% суточной потребности в кальции. А исследование, опубликованное в журнале Bone, показывает, что магний в составе нута может предотвратить потерю плотности костной ткани. Одна порция этого бобового обеспечивает примерно 18% суточной нормы магния.

Возможные риски употребления нута

1. Избыток калорий и жиров

Несмотря на пользу нута, важно знать меру. Из него часто готовят хумус и фалафель, которые содержат дополнительные жиры и могут иметь высокую калорийность. Например, фалафель жарится в большом количестве масла, а хумус часто содержит тахини (кунжутную пасту) и оливковое масло. Поэтому если вы следите за весом или придерживаетесь диеты, ограничьте порции таких блюд.

2. Риск ботулизма

Хотя вероятность отравления ботулотоксином через консервированный нут очень низкая, она все же существует. Как объясняют в Центрах контроля и профилактики заболеваний США, риск повышается при домашнем консервировании с нарушением стерильности. Бактерии Clostridium botulinum размножаются в средах с низким содержанием кислорода, сахара и соли – условиях, которые могут возникать в консервированном нуте, если его хранить неправильно.

