Пища для здоровья или испытание для пищеварения: как бобовые действуют на организм

Фасоль – это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, богатый белком и клетчаткой. В то время, когда всё больше людей переходят на растительное питание, бобовые становятся популярной альтернативой животным источникам белка.

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Однако вместе с многочисленными преимуществами фасоль имеет и некоторые не совсем приятные побочные эффекты. Издание eatthis.com рассказывает, как именно она влияет на организм и почему стоит употреблять её с осторожностью.

В первую очередь, большое количество клетчатки в бобовых – это преимущество. Она способствует насыщению, улучшает работу кишечника и поддерживает стабильный уровень энергии.

"После порции фасоли можно почувствовать приятную сытость и прилив энергии. Сочетание клетчатки с белком обеспечивает ощущение насыщения, которое длится несколько часов", – объясняет нутрициолог Эми Дэвис.

В среднем чашка фасоли содержит примерно 10-15 граммов клетчатки, что значительно улучшает процессы пищеварения.

"Фасоль может положительно влиять на состояние пищеварительной системы, снижая риски запоров и развития дивертикулярной болезни. Нерастворимые волокна не расщепляются в процессе пищеварения и способствуют активному выведению отходов", – отмечает магистр медицинских наук Джоди Бержерон.

Однако, даже при всех полезных свойствах бобовых, есть и некоторые неприятные моменты.

"Основная проблема бобовых – это газообразование, особенно, если употреблять их в больших количествах. Наш организм не переваривает часть клетчатки – этим занимаются бактерии, которые обитают в кишечнике. А если употребить много бобовых, для этих микроорганизмов начинается настоящий пир. В результате их "ужина" и образуются газы", – объясняет магистр наук Пол Клейбрук.

Итак, хоть пользы от фасоли действительно немало, этот один побочный эффект все же стоит учитывать. Тем не менее, если постепенно вводить ее в рацион и контролировать порции, можно легко избежать дискомфорта и получить все плюсы от этого ценного продукта без лишних последствий.

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