Банановая ловушка: почему ежедневное потребление любимого фрукта может навредить
Бананы часто считаются одним из самых полезных фруктов благодаря своей питательной ценности и универсальности в ежедневном рационе. Их удобно брать с собой, легко сочетать с другими продуктами и они прекрасно сочетаются на вкус.
Однако, даже самая здоровая пища может иметь недостатки, если употреблять ее чрезмерно. Эксперты по питанию предостерегают: ежедневное потребление бананов может вызвать неожиданные побочные эффекты, пишет eatthis.com.
"Как диетолог, я с радостью рекомендую бананы благодаря их многочисленным преимуществам. Они не содержат жира и холестерина, богаты сложными углеводами и витамином B6, который помогает поддерживать энергичность", – объясняет диетолог Сильвия Мелендес-Клингер.
Но, как и любой другой продукт, бананы могут привести к определенным неприятным побочным эффектам, если их употреблять слишком часто. Ниже приведены 5 основных недостатков от постоянного употребления бананов, о которых рассказывают специалисты по питанию.
1. Вы можете чувствовать голод
"Поскольку в бананах очень мало жира и белка, большинство их калорий поступает из углеводов. Если вы съедите только банан на завтрак или в качестве перекуса, вы можете быстро почувствовать голод. Я обычно сочетаю банан с белковыми продуктами, такими как сыр или арахисовая паста, чтобы обеспечить баланс между углеводами и белками", – говорит диетолог Эмбер Панконин.
2. Они не подходят людям с высоким уровнем калия или заболеваниями почек
"Люди с повышенным уровнем калия часто страдают от заболеваний почек. Ограничение таких продуктов, как бананы, апельсины, арбуз, может улучшить самочувствие и предотвратить развитие болезни", – добавляет Мелендес-Клингер.
Панконин отмечает: "Это связано с тем, что люди с хроническими заболеваниями почек не могут эффективно выводить калий из организма, что может привести к серьезным последствиям, таким как сердечные приступы или даже смерть".
3. Бананы могут вызывать газообразование и вздутие живота
"У некоторых людей бананы могут вызвать вздутие живота и газы из-за большого количества растворимой клетчатки и натуральных сахарных спиртов. Даже если растворимая клетчатка важна для здорового питания, ее избыток может вызывать дискомфорт в желудке", – рассказывает Панконин.
4. Бананы могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами
"Есть определенные лекарства, которые могут взаимодействовать с продуктами питания. Поэтому важно проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы убедиться, что ваши лекарства не имеют противопоказаний по употреблению бананов", – советует Мелендес-Клингер.
Особенно следует избегать бананов, если вы принимаете ингибиторы АПФ (например, лизиноприл или эналаприл) или спиронолактон, поскольку они могут повысить уровень калия в организме.
5. Бананы не лучший выбор для низкоуглеводных диет
"Бананы – это удобный источник углеводов, содержащий около 27 граммов углеводов в банане среднего размера. Поэтому, если вы пытаетесь снизить потребление углеводов, бананы могут существенно увеличить их количество в вашей диете", – объясняет Панконин.
Если есть бананы умеренно и комбинировать их с другими продуктами, они могут быть отличным дополнением к вашему рациону. Но следует помнить о возможных побочных эффектах, чтобы избежать негативных последствий.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не стоит пить слишком много молока.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.