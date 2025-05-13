Банановая ловушка: почему ежедневное потребление любимого фрукта может навредить

Бананы часто считаются одним из самых полезных фруктов благодаря своей питательной ценности и универсальности в ежедневном рационе. Их удобно брать с собой, легко сочетать с другими продуктами и они прекрасно сочетаются на вкус.

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Однако, даже самая здоровая пища может иметь недостатки, если употреблять ее чрезмерно. Эксперты по питанию предостерегают: ежедневное потребление бананов может вызвать неожиданные побочные эффекты, пишет eatthis.com.

"Как диетолог, я с радостью рекомендую бананы благодаря их многочисленным преимуществам. Они не содержат жира и холестерина, богаты сложными углеводами и витамином B6, который помогает поддерживать энергичность", – объясняет диетолог Сильвия Мелендес-Клингер.

Но, как и любой другой продукт, бананы могут привести к определенным неприятным побочным эффектам, если их употреблять слишком часто. Ниже приведены 5 основных недостатков от постоянного употребления бананов, о которых рассказывают специалисты по питанию.

1. Вы можете чувствовать голод

"Поскольку в бананах очень мало жира и белка, большинство их калорий поступает из углеводов. Если вы съедите только банан на завтрак или в качестве перекуса, вы можете быстро почувствовать голод. Я обычно сочетаю банан с белковыми продуктами, такими как сыр или арахисовая паста, чтобы обеспечить баланс между углеводами и белками", – говорит диетолог Эмбер Панконин.

2. Они не подходят людям с высоким уровнем калия или заболеваниями почек

"Люди с повышенным уровнем калия часто страдают от заболеваний почек. Ограничение таких продуктов, как бананы, апельсины, арбуз, может улучшить самочувствие и предотвратить развитие болезни", – добавляет Мелендес-Клингер.

Панконин отмечает: "Это связано с тем, что люди с хроническими заболеваниями почек не могут эффективно выводить калий из организма, что может привести к серьезным последствиям, таким как сердечные приступы или даже смерть".

3. Бананы могут вызывать газообразование и вздутие живота

"У некоторых людей бананы могут вызвать вздутие живота и газы из-за большого количества растворимой клетчатки и натуральных сахарных спиртов. Даже если растворимая клетчатка важна для здорового питания, ее избыток может вызывать дискомфорт в желудке", – рассказывает Панконин.

4. Бананы могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами

"Есть определенные лекарства, которые могут взаимодействовать с продуктами питания. Поэтому важно проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы убедиться, что ваши лекарства не имеют противопоказаний по употреблению бананов", – советует Мелендес-Клингер.

Особенно следует избегать бананов, если вы принимаете ингибиторы АПФ (например, лизиноприл или эналаприл) или спиронолактон, поскольку они могут повысить уровень калия в организме.

5. Бананы не лучший выбор для низкоуглеводных диет

"Бананы – это удобный источник углеводов, содержащий около 27 граммов углеводов в банане среднего размера. Поэтому, если вы пытаетесь снизить потребление углеводов, бананы могут существенно увеличить их количество в вашей диете", – объясняет Панконин.

Если есть бананы умеренно и комбинировать их с другими продуктами, они могут быть отличным дополнением к вашему рациону. Но следует помнить о возможных побочных эффектах, чтобы избежать негативных последствий.

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