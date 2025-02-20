От марафонов до вечерних прогулок: как доктор Фаучи поддерживает форму

Доктор Энтони С. Фаучи – выдающийся американский эксперт по инфекционным заболеваниям, чья карьера охватывает десятилетия борьбы с глобальными угрозами, такими как ВИЧ/СПИД и пандемия COVID-19. Однако он также известен своей преданностью здоровому образу жизни, в частности, физическим упражнениям, которые помогают ему оставаться энергичным и активным даже после 80 лет.

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Доктор Фаучи поделился с eatthis.com своими секретами поддержания физической формы и баланса в жизни, позволяющими ему сохранять прекрасное самочувствие. Он рассказывает о своих привычках и важности дисциплины в повседневной жизни.

Доктор Фаучи – большой поклонник вечерних прогулок

Когда пандемия COVID-19 только началась, доктор Фаучи начал пренебрегать своим здоровьем. "В конце зимы, в начале весны 2020 года, я так окунулся в обязанности, что спал только 4 часа в сутки. Я не ел, не пил воду. И моя жена была той, кто заставил меня осознать, что я теряю контроль. Она сказала: "Ты же понимал, что это сменился в меня?" вью.

С тех пор доктор Фаучи стал больше уделять внимание своей физической активности. "Я был бегуном всю свою жизнь, пробегал марафоны и десятки километров. Сейчас я уже не бегаю, потому что мне больше 80 лет, но каждый вечер выхожу на силовую прогулку в 5-6 км", – добавляет он.

Его система поддержки и самодисциплина

"Я всегда был очень дисциплинированным человеком. Как врач я убеждал своих пациентов заботиться о себе, а как ученый имел очень четкое видение целей. Это помогало мне сохранять фокус и эффективность. Я также имею невероятную поддержку от моей жены, которая постоянно помогает мне держать баланс между работой и отдыхом", - сказал он.

Сохранение умеренности во всем

Важными составляющими здорового образа жизни являются отдых и понижение стресса. "Берегите себя, высыпайтесь и старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Упражнения – это ключ. Я считаю, что мои занятия бегом и марафонами на протяжении последних десятилетий помогли мне оставаться в форме и чувствовать себя здоровым", – советует он.

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