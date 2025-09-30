От сияющей кожи к идеальной фигуре: почему стоит добавить в рацион фрукты

Фрукты – это не просто вкусное дополнение к вашему рациону, а настоящий источник здоровья. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, которые поддерживают организм в отличном состоянии.

Ежедневное потребление фруктов помогает уменьшить воспаление, улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет. Издание eatthis.com рассказывает о шести невероятных эффектах фруктов, которые удивят даже самых требовательных гурманов.

Эксперты советуют съедать от 1,5 до 2 стаканов фруктов ежедневно, но большинство людей этого не делают. По данным CDC, только один из десяти людей получает достаточное количество фруктов и овощей ежедневно.

Фрукты уменьшают воспаление

Цветные пигменты во фруктах часто являются антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и уменьшают воспалительные процессы.

"Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление, поэтому я бы рекомендовала их употреблять ежедневно. Цитрусовые, такие как апельсины, также полезны", – отмечает диетолог Керри Габриэль.

Фрукты предотвращают хронические заболевания

Регулярное потребление фруктов помогает уменьшить системное воспаление, что, в свою очередь, снижает риск развития хронических заболеваний.

"Фрукты содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов и фитонутриентов, которые совместно поддерживают иммунную систему. Ежедневное потребление фруктов обеспечивает защитное действие этих веществ, снижая риск сердечных заболеваний, инсульта, помогает нормализовать кровяное давление и даже может предотвратить некоторые виды рака", – объясняет Дани Лебовиц, магистр наук.

Фрукты поддерживают здоровый кишечник

Уход за кишечным микробиомом становится все более популярным из-за его влияния на общее здоровье, включая риск диабета 2 типа и психическое состояние. Фрукты играют ключевую роль в поддержании здоровья пищеварительной системы.

"Фрукты – отличный источник пищевых волокон, которые помогают поддерживать здоровый кишечник и предотвращают проблемы с пищеварением, такие как запор. Клетчатка также продлевает чувство сытости, улучшает пищеварение и способствует развитию полезных бактерий", – говорит Габриэль.

Фрукты улучшают состояние кожи

Ежедневное употребление фруктов может стать секретом сияющей кожи. Антиоксиданты во фруктах замедляют повреждение клеток, уменьшают воспаление и защищают от свободных радикалов, которые ускоряют старение и разрушают коллаген.

"Свободные радикалы могут привести к появлению морщин и тусклого тона кожи", – объясняет Лебовиц. Она советует отдавать предпочтение фруктам с высоким содержанием витамина С: гуава, киви, клубника и апельсины.

Фрукты помогают увлажнению организма

Вода нужна ежедневно, но не вся жидкость должна поступать из напитков. Фрукты содержат много воды, что помогает увлажнению.

"Многие фрукты богаты водой, которая способствует увлажнению организма. Арбуз – один из лучших, потому что 1 стакан содержит около 120 мл воды вместе с клетчаткой, витаминами и минералами. Клубника и дыня тоже имеют высокое содержание воды", – говорит Габриэль.

По словам эксперта, достаточная гидратация помогает пищеварению, уменьшает нагрузку на суставы, доставляет питательные вещества в клетки и нормализует давление и пульс.

Фрукты способствуют похудению

Даже на низкоуглеводных диетах не обязательно избегать фруктов из-за сахара. Исследования показывают, что чем больше фруктов и овощей люди потребляют, тем меньше жира накапливается в организме.

"Фрукты помогают похудению, так как большинство имеют низкую калорийность и много клетчатки, что продлевает ощущение сытости. Особенно полезны фрукты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара: маракуйя, малина, ежевика и гранат", – объясняет Лебовиц.

