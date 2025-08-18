Витамины, клетчатка и фитонутриенты: 6 овощей, работающих на пользу организму

Ежедневное употребление овощей – это ключ к крепкому здоровью и энергии. Они не только насыщают организм витаминами и минералами, но и помогают бороться с хроническими заболеваниями.

К сожалению, большинство людей не потребляют достаточно овощей, хотя их польза доказана научно. Диетологи рассказывают eatthis.com о шести овощах, которые стоит включать в свой рацион ежедневно.

Овощи разных цветов и видов содержат витамины, минералы, клетчатку и уникальные фитонутриенты, которые не указаны в таблице пищевой ценности, но обеспечивают дополнительную защиту от болезней и поддерживают нормальное функционирование организма. Эксперты советуют особое внимание обратить на такие шесть продуктов.

Морковь

В "Диетических рекомендациях для американцев 2020-2025" отмечается, что взрослым следует употреблять до 5,5 стаканов красных и оранжевых овощей еженедельно. Морковь – настоящий лидер в этой категории. Она содержит каротиноиды (форму витамина А), которые укрепляют зрение, а также участвуют в работе сердца, легких и других органов. Кроме того, в ней много витамина С, поддерживающего иммунную систему.

Помидоры

Хотя ботаники относят их к фруктам, в диетологии помидоры считают овощами особого значения. Они богаты ликопеном – мощный антиоксидант, снижающий риск развития рака простаты и кишечника. Интересно, что приготовление в чугунной посуде повышает уровень ликопена, а также насыщает блюдо железом.

Чеснок

Этот овощ давно стал любимым ингредиентом многих блюд. Основная его ценность – соединение аллицин, которое способствует снижению уровня сахара в крови и помогает поддерживать здоровье сосудов. Хранить чеснок удобно как в свежем виде, так и в виде порошка или консервированных зубчиков – все эти варианты остаются полезными.

Кале

Несмотря на то, что вокруг капусты кале до сих пор идут споры, она входит в список самых ценных зеленых овощей. Вместе со шпинатом, рукколой или бок-чоем кале обеспечивает организм клетчаткой, фолиевой кислотой, калием, белком и витамином К. Ее можно добавлять в салаты, запеканки, супы или даже готовить из нее чипсы.

Нут

Эта бобовая культура, известная еще как турецкий горох, имеет мягкий вкус и прекрасно подходит для карри, супов или даже овощных бургеров. Половина стакана вареного нута содержит около 7 г белка и 4 г клетчатки. Благодаря этому он является хорошим дополнением к рациону и считается источником растительного белка, который приравнивают к овощам.

Чечевица

Еще один представитель бобовых, который входит в овощную группу. Она имеет значительное преимущество – готовится быстрее фасоли, а также продается в консервированном виде. Важно только промывать чечевицу из банки, чтобы уменьшить количество натрия почти наполовину. В половине стакана вареной чечевицы содержится около 7 г белка и большая порция клетчатки.

