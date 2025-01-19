От смены питания до тренировок: как улучшить выносливость после 60 лет

С возрастом наше тело претерпевает изменения, которые могут влиять на энергию и выносливость. Однако даже после 60 лет существует множество способов улучшить физическое и умственное здоровье.

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Правильные привычки и активный образ жизни помогут восстановить силы и поддержать высокое качество жизни. Издание eatthis.com поделилось советами экспертов по поводу того, как повысить выносливость и оставаться энергичным в любом возрасте.

Мы часто слышим выражение: "Ты не стареешь, ты становишься лучше". Но, к сожалению, мы все стареем, и процесс старения сопровождается потерями мышечной массы, что может повлиять на силу, равновесие и выносливость, согласно Harvard Health Publishing. Впрочем, это не значит, что вы не можете изменить образ жизни к лучшему. Доктор Майк Болл, медицинский эксперт, рассказал рекомендации по повышению выносливости.

Сбалансируйте свое питание

Чтобы улучшить выносливость, важно правильно питаться. Не всегда дело в том, чтобы потерять несколько килограммов. Доктор Болл советует соблюдать диету с низким содержанием калорий, ограничить потребление обработанных продуктов и увеличить количество растительной пищи. Он подчеркивает: "Для улучшения выносливости важно питаться сбалансированно, употреблять в пищу витамины и микроэлементы, а также не отказываться от углеводов, ведь это источник энергии для организма".

Занимайтесь кардио каждый день

Чтобы улучшить выносливость, добавьте кардио упражнения в свой распорядок. По словам доктора Бола, кардионагрузки оказывают положительное влияние на сердце и легкие, улучшают кровообращение и доставку кислорода к тканям, что позволяет дольше поддерживать активность.

Повышайте интенсивность тренировок

Вместо того чтобы делать одинаковые упражнения на одинаковую интенсивность каждый день, следует подчищать сложность тренировок. К примеру, для силовых упражнений постепенно увеличивайте вес, скорость, дистанцию бега или добавляйте новые игры, как теннис. "Такой подход позволяет постоянно улучшать физическую выносливость", – отмечает эксперт.

Развивайте умственную выносливость

Физическая выносливость тесно связана с умственной. Упражнения для мозга, требующие концентрации и дисциплины как медитация или внимание к текущему моменту, помогают повысить умственную выносливость. Доктор Болл рекомендует обращать внимание на эти практики для поддержания умственной активности.

Обеспечьте себе достаточный отдых

Для восстановления после тренировок и сохранения выносливости важно обеспечить достаточный отдых. "Спейте не менее 7-8 часов в сутки, чтобы дать организму время восстановиться, а также давайте себе перерывы между тренировками", – советует доктор Болл.

Используйте кофеин для повышения энергии

Чашка кофе или любой другой напиток с кофеином может стать быстрым источником энергии. Кофеин не только повышает бдительность, но и улучшает выносливость. Есть также добавки, такие как ашваганда, которые могут помочь в этом.

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