От сна до общения: эксперты назвали ключевые привычки для защиты организма

Поддержка иммунитета – одно из главных условий хорошего самочувствия и устойчивости организма к болезням. Хотя многие ищут быстрые решения в виде добавок или "волшебных" продуктов, эксперты советуют обратить внимание на базовые ежедневные привычки.

Именно простые действия, которые мы регулярно повторяем, имеют наибольшее влияние на здоровье. Забота о себе в комплексе помогает не только укрепить иммунитет, но и улучшить качество жизни в целом, пишет eatthis.com.

"Существует немало продуктов, которые позиционируются как "усиливающие иммунитет", но научных доказательств их эффективности недостаточно. Лучший и самый эффективный способ защитить себя от вирусных заболеваний (включая простуду, грипп и коронавирус) – это поддерживать здоровый образ жизни", – отмечает Скотт Кайзер, доктор медицинских наук.

Двигайтесь регулярно

Физическая активность – один из ключевых факторов поддержки иммунной системы. Она не только укрепляет организм, но и улучшает кровообращение, что способствует более эффективной работе иммунитета.

"Физические упражнения полезны для иммунитета, а также улучшают кровообращение, что также может помочь иммунной системе организма работать эффективнее", – объясняет доктор Кайзер.

При этом не обязательно тратить деньги на спортзал или дорогостоящее оборудование. "Есть много движений, которые можно творчески выполнять в комфорте и безопасности собственного дома", – говорит Майра Мендес, доктор философии. Она советует обратить внимание на простые активности – например, ходьбу или подъемы по лестнице.

Проводите время на свежем воздухе

Даже короткие прогулки могут положительно повлиять на самочувствие. Солнечный свет способствует выработке витамина D, который играет важную роль в поддержании иммунной системы.

"Исследования связывают витамин D, который вы можете получить во время здоровой прогулки на солнце и многие другие факторы, со здоровой иммунной системой", – отмечает доктор Кайзер.

Майра Мендес также подчеркивает важность приятных моментов: прослушивание музыки или пребывание на солнце могут стать простыми, но эффективными способами самоухода.

Не изолируйтесь от людей

Общение с близкими – это не только эмоциональная поддержка, но и важный фактор для здоровья. Ощущение одиночества может негативно влиять на организм.

"Влияние социальной изоляции огромно, и субъективное ощущение одиночества оказалось таким же опасным для организма, как и курение", – говорит доктор Кайзер.

Живое общение или даже разговоры онлайн помогают улучшить настроение и поддержать психическое здоровье.

"Обмен мнениями и опытом с доверенными людьми является подтверждающим и обеспечивает простой и бесплатный способ заниматься самоуходом", – добавляет доктор Мендес.

Позаботьтесь о качественном сне

Полноценный отдых – одна из основ здоровья. Для большинства взрослых оптимальная продолжительность сна составляет 7-9 часов в сутки. При этом важно не только количество, но и качество сна – регулярный график и комфортные условия.

Недосыпание может приводить к серьезным последствиям. По словам доктора Кайзера, оно связано с повышенным риском когнитивных нарушений, в частности деменции. Кроме того, недостаток сна мешает организму восстанавливаться, что вызывает усталость и снижение концентрации.

Практикуйте медитацию

Медитация – это эффективный способ борьбы со стрессом, который негативно влияет на иммунитет. "Стресс связывают с воспалением, которое ослабляет иммунную систему, делает нас уязвимыми к инфекциям и негативно влияет на психическое и физическое здоровье", – объясняет доктор Кайзер.

Даже несколько минут ежедневно могут помочь успокоить ум. "Дыхательные упражнения, такие как практика брюшного дыхания, занимают всего несколько секунд и создают невероятное ощущение покоя в теле", – отмечает доктор Мендес.

Питайтесь сбалансировано

Рацион также является важной частью самоухода. Здоровое питание можно сделать приятным – например, экспериментируя с новыми рецептами или открывая для себя полезные блюда.

"Во время питания для укрепления иммунной системы вы можете стремиться включить продукты с высоким содержанием определенных витаминов и минералов, таких как цинк и витамин С, которые связаны со здоровой иммунной функцией", – заключает доктор Кайзер.

