От сна до похмелья: развенчиваем 10 величайших мифов об алкоголе

Алкогольные мифы и стереотипы окружают нас постоянно, но не все из них соответствуют действительности. От представлений о том, что смешивание напитков обязательно приведет к похмелью, к утверждениям о том, что красное вино необходимо для здоровья – эти убеждения часто безосновательны.

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Издание eatthis.com решило разобраться, какие из них настоящие, а какие только мифы. Узнайте правду об алкоголе и его влиянии на ваше тело.

Пиво перед крепким алкоголем вызывает тошноту

Эта популярная мысль, что смешение напитков вызывает тошноту, является лишь мифом. Хотя есть вероятность, что после нескольких бутылок текилы в 2 часа ночи вам действительно станет плохо, порядок употребления напитков на это не влияет.

"Представление, что смешивание алкоголя делает вас пьянее, возникает из-за того, что мы часто пьем больше, когда меняем напитки. Но научных доказательств, что это делает нас пьянее, нет", – объясняет Джейми Бахарах, эксперт по медицинской иглоукалывания.

Алкоголь – идеальный ночной напиток

Несмотря на то, что алкоголь может помочь вам поскорее заснуть, он на самом деле мешает глубокому сну. Употребление алкоголя на ночь не улучшит ваш отдых!

"Алкоголь нарушает фазу гибернации. Поэтому на следующий день вы можете не только чувствовать похмелье, но и не выспаться", - замечает Аманда Костро Миллер, диетолог.

Женщины не могут пить столько, сколько мужчины

Этот миф имеет долю правды: хотя мужчины и женщины по-разному перерабатывают алкоголь, это не только из-за разницы в размерах тела.

"У женщин меньше фермента, который перерабатывает алкоголь. Это, в сочетании с меньшим процентом воды в теле, производит более сильный эффект алкоголя на женщин, даже если они выпили меньше", – объясняет Мелисса Моррис, эксперт по фитнесу.

Если вы не пьете в течение недели, можно пить больше на выходных

То, что вы не пили в течение недели, не означает, что ваш организм сможет с радостью принять алкоголь по выходным. Умеренное потребление – это один напиток в день для женщин и два – для мужчин, и эти рекомендации остаются постоянными, даже если вы не пили в течение недели.

Красное вино содержит антиоксиданты, поэтому полезно для здоровья

Хотя красное вино содержит антиоксиданты, это не единственная причина для того, чтобы его употреблять. Эти же антиоксиданты присутствуют во многих других красных и фиолетовых продуктах.

"Красное вино может быть частью здорового рациона, но если вы не пьете, это не значит, что вам нужно начать из-за его полезных свойств", – объясняет Миллер.

Больше еды поможет избежать похмелья

Некоторые считают, что пища, в частности углеводы, предотвращает похмелье. Но Лиза Ричардс, диетолог, предупреждает, что это может быть даже небезопасно.

"Употребление макарон перед сном в состоянии опьянения может увеличить вероятность рвоты", – говорит она.

В то же время, некоторые продукты, как жиры, могут помочь, если есть их до употребления алкоголя.

Вы можете "вывести" алкоголь

Потоотделение и физические упражнения не помогут вывести алкоголь из организма быстрее. Спорт или сауна во время похмелья лишь создают дополнительный стресс для уже ослабленного тела.

"Беспокойство, обезвоживание и недосыпание – это основные факторы похмелья", – объясняет доктор Педрам Кордростами.

Выпив еще один коктейль, вы будете чувствовать себя лучше

Хотя часто рекомендуют "отсрочить" похмелье с помощью алкоголя, это на самом деле лишь усугубляет ситуацию, поскольку еще больше обезвоживает организм.

"Употребление алкоголя утром только оттянет похмелье, но не вылечит его", – утверждает Ричардс.

Похмелье – это только в голове

Несмотря на то, что вы можете испытывать тревогу или беспокойство после большого употребления алкоголя, это физиологический процесс. Это связано с колебаниями уровня дофамина в организме.

Кофе поможет вам быстрее протрезветь

Кофеин не может ускорить выведение алкоголя из организма. На самом деле, кофе лишь обезвоживает вас больше, что ухудшает состояние.

"Алкоголь метаболизируется в печени с помощью специальных ферментов, а кофеин не влияет на этот процесс", – объясняет Кордростами.

Вместо того чтобы пить кофе, лучше пейте воду и дайте организму время на восстановление.

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