От стабильного настроения до более стройной фигуры: 10 причин отказаться от лишних углеводов

Многие люди считают, что низкоуглеводное питание – это строгая диета с постоянными ограничениями и подсчетом калорий. На самом деле достаточно изменить подход к выбору продуктов, и вы почувствуете положительные изменения без изнурительных правил.

Низкоуглеводный образ жизни помогает поддерживать энергию, улучшает самочувствие и даже внешний вид. Это простой и гибкий выбор, который можно с легкостью внедрить в повседневность, пишет eatthis.com.

Не диета, а новый взгляд на еду

Речь идет не о строгих низкоуглеводных диетах с подсчетом каждого грамма, использованием тестов на кетоны или контролем триглицеридов. Низкоуглеводный образ жизни – это скорее изменение мышления, чем постоянное сидение с калькулятором калорий. Вы меньше сосредотачиваетесь на цифрах в дневнике питания и больше – на общем качестве продуктов.

Вместо сложных правил выберите простую установку: стоит ли погружаться в систему, которая за несколько месяцев истощит вас, или лучше сделать одно маленькое изменение, которое уже сегодня поможет чувствовать себя лучше? Именно второй вариант и предлагает низкоуглеводный образ жизни.

В чем его суть?

Все элементарно: вы выбираете меньше простых углеводов в тарелке, зато добавляете больше белка и полезных жиров. Никаких подсчетов, только интуитивное питание. В рационе преобладают:

мясо, рыба, яйца;

здоровые жиры (авокадо, орехи, оливковое масло);

овощи и некоторые фрукты;

источники клетчатки – семена чиа, лен и тому подобное.

Поскольку это стиль жизни, а не диета, он не создает лишних трудностей даже в путешествиях или на работе. Возможно, вы спросите: "Действительно ли это работает?" Ответ прост: да. И ниже приведены 10 преимуществ, которые вы можете ощутить на себе.

1. Стабильный уровень энергии

Углеводы вызывают резкие скачки сахара в крови, а вместе с ними и перепады энергии – от подъема до резкого спада. Это похоже на американские горки. Когда вы сокращаете количество углеводов, организм переходит в более стабильный режим. Да, в первые несколько дней может проявиться так называемый "низкоуглеводный грипп" – вялость, связанная с перестройкой метаболизма. Но впоследствии вы навсегда забудете об изнурительной послеобеденной сонливости.

2. Лучше выглядит кожа

Уменьшение количества углеводов открывает место в рационе для жиров, которые полезны для кожи. Омега-3 и омега-6 стимулируют кровообращение, благодаря чему кожа выглядит более упругой и сияющей. Плюс, отказ от большого количества сахара снижает воспалительные процессы.

3. Ощущение сытости надолго

Именно белки и жиры дают ощущение сытости. По данным клиники Майо, питание с меньшими объемами углеводов и большими – белков и жиров позволяет дольше не чувствовать голода.

4. Одежда будет сидеть лучше

Похудение – еще одна распространенная причина перехода на низкоуглеводное питание. По данным клиники Майо, уменьшение потребления углеводов до 240 ккал в день может помочь избавляться около 0,7 кг еженедельно. Единственное правило – придерживаться этого постоянно.

5. Меньше вздутия живота

Избыток углеводов превращается в гликоген, который организм хранит "про запас". Проблема в том, что каждый грамм гликогена удерживает еще 2-3 г воды. Именно поэтому чрезмерные углеводы вызывают отеки и вздутие. Когда вы сокращаете их количество, эта проблема исчезает.

6. Более стабильное настроение

Колебания уровня сахара в крови влияют не только на энергию, но и на эмоции. "Hangry" – злой из-за голода – официально признанное слово, и недаром. Меньше углеводов означает более стабильное настроение в течение дня.

7. Лучшее восстановление после тренировок

Чтобы мышцы росли и восстанавливались, нужен белок. Когда в вашем рационе много углеводов, для белка остается меньше места. Уменьшив углеводы, вы автоматически увеличиваете белковую составляющую. Исследование 2016 года в журнале Metabolism: Clinical and Experimental показало: те, кто тренировался на кето-диете, лучше сжигали жир во время упражнений на выносливость.

8. Отсутствие изнурительного подсчета калорий

Трендовые когда-то диеты на 1200 ккал требовали постоянных записей в дневнике или приложении. Это действительно изнуряет. В случае с низкоуглеводным подходом вам нужно только помнить о балансе: больше белков, жиров и клетчатки, меньше сахара.

9. Устойчивый результат на годы

Ограничительные диеты почти всегда заканчиваются срывом. Низкоуглеводный образ жизни – наоборот, долговременный и гибкий. Вы можете есть любимые блюда, но меньшими порциями или делая разумные замены. Это позволяет оставаться в форме годами без изнурительных запретов.

10. Меньше тяги к сладкому

Сладости вызывают в мозгу всплеск "гормонов счастья" – серотонина, дофамина, эндорфинов. Поэтому высокоуглеводная диета провоцирует замкнутый круг: чем больше едите сахара, тем больше его хочется. Уменьшив количество таких продуктов, вы постепенно избавитесь от этой зависимости.

