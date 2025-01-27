От темной комнаты до идеальной подушки: 7 полезных привычек для лучшего отдыха и похудения

Правильный сон – это не только восстановление сил, но и мощный инструмент контроля веса и общего здоровья. Исследования показывают, что отсутствие качественного сна может способствовать набору лишнего веса, нарушению гормонального баланса и даже развитию серьезных заболеваний.

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Однако простые изменения в привычках могут помочь не только улучшить качество сна, но и способствовать похудению. Издание eatthis.com опубликовало 7 советов, которые помогут вам высыпаться и чувствовать себя лучше.

1. Поддерживайте прохладу и тьму в спальне

Ваша спальня должна быть черной. Чем темнее, тем лучше! Свет ночью не только мешает спать, но может способствовать увеличению веса, как показало исследование в American Journal of Epidemiology. Оказалось, что люди, которые спали в темных комнатах, имели на 21% меньше шансов на ожирение, чем спавшие в менее темных помещениях.

Также многие спят лучше в прохладной комнате, поскольку низкая температура активирует бурый жир – полезный тип жира, помогающий сжигать жир на животе.

2. Выключите устройства перед сном

Исследования подтверждают, что вероятность набрать вес у людей, пользующихся устройствами в спальне, на 50% выше. Если вы не можете обойтись без проверки телефона перед сном, попробуйте защитные экраны, которые снижают влияние синего света.

3. Будьте осторожны с едой после заката

Продукты, вызывающие изжогу или содержащие кофеин, могут мешать сну. Кроме того, важно время последнего приема пищи. Когда вы едите тяжелую пищу поздним вечером, ваше тело еще активно ее переваривает, что может мешать уснуть. Также, если вы перестаете есть после 18:30, ваше тело может перейти в режим "голодания" и эффективнее сжигать жир.

4. Создайте вечерний ритуал

Плохой сон часто является следствием стресса или переживаний, которые не дают успокоиться. Чтобы этого избежать, создайте ритуал перед сном: чашечка ромашкового чая или теплый душ помогут расслабиться.

5. Избегайте снотворных

Вместо того чтобы полагаться на снотворные, попробуйте естественные методы для улучшения сна. Снотворные могут ухудшить качество сна, даже если вы засыпаете быстрее. Исследования показали, что люди, регулярно принимающие снотворные, имеют в 4 раза больше шансов умереть, чем те, кто их не употребляет. Кроме того, снотворные повышают риск рака.

6. Совершенствуйте кровать для лучшего сна

Если ваш матрас неловок, а подушка не поддерживает шею, вы, вероятно, не получите качественный сон. Выбирайте матрас, соответствующий вашему весу (например, для людей с большим весом подходят более жесткие матрасы). Важно также, чтобы ваши простыни способствовали регулированию температуры, поскольку ткани с высоким количеством нитей могут вызвать потливость.

7. Берите на себя ответственность за сон

Многие считают депривацию сна чем-то нормальным, но на самом деле это имеет серьезные последствия. Плохой сон может быть результатом проблем со здоровьем, таких как апноэ сна. Если вы подозреваете, что у вас есть это заболевание, обязательно обратитесь к врачу для диагностики.

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