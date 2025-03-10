От укрепления иммунитета к галлюцинациям: как грибы влияют на ваш организм

Грибы – это уникальный продукт, который может оказывать положительное влияние на здоровье человека, обеспечивая организм ценными витаминами, минералами и антиоксидантами. Они способствуют укреплению иммунной системы, поддерживают нормальный уровень глюкозы в крови и помогают сохранять молодость кожи.

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Однако, не все грибы безопасны – некоторые могут вызвать серьезное отравление или вызвать психотропные эффекты. Поэтому важно знать, какие виды грибов полезны, а какие могут нанести вред организму. Больше об этом пишет eatthis.com.

Улучшение уровня сахара в крови

Контроль уровня глюкозы в крови играет ключевую роль в профилактике и лечении диабета. Если избегать продуктов, которые вызывают его повышение (например, сладостей и подслащенных напитков), вместо этого включить в рацион полезные продукты, такие как вешенки, можно значительно улучшить ситуацию.

"Считается, что альфа- и бета-глюканы, содержащиеся в вешенке, помогают снижать уровень сахара в крови и повышают чувствительность к инсулину - два важных фактора в борьбе с диабетом", – объясняет диетолог Джек Барон.

Кроме того, бета-глюканы имеют еще одно существенное преимущество.

"Они активизируют иммунную систему, стимулируя деятельность иммунных клеток, отвечающих за борьбу с опухолевыми образованиями", – добавляет Барон.

Поддержка иммунитета

При простуде или других заболеваниях важно дать организму отдых, позволяя иммунной системе бороться с инфекцией. Употребление грибов может способствовать этому процессу, поскольку они содержат ценные питательные вещества, которые укрепляют защитные силы организма.

"Свежие грибы богаты витаминами группы B, рибофлавином, ниацином, калием и селеном. Также они являются отличным источником антиоксидантов – глутатиона, эрготионеина и витамина D", – отмечает диетолог Пэм Смит.

Исследования обосновывают, что эти составляющие содействуют укреплению иммунитета, так как увеличивают уровень противовирусных белков в организме.

Риск отравления

В мире существует более 10 000 разновидностей грибов, и хотя многие из них съедобны, некоторые содержат токсичные вещества, опасные для здоровья. Употребление ядовитых грибов может привести к различным симптомам – от обезвоживания до поражений органов и даже летальных исходов.

"Грибное отравление возникает, когда человек потребляет грибы, содержащие токсичные соединения", – объясняет диетолог Джанет Коулман.

Даже опытные грибники могут случайно встретить опасный вид, поэтому следует быть крайне осторожными при сборе диких грибов.

Укрепление костей

Одним из лучших способов поддержания костной ткани является достаточное потребление витамина D. Исследования показывают, что грибы, выращенные на свежем воздухе, могут стать отличным природным источником этого витамина.

"Такие грибы содержат большое количество эргостерола – вещества, которое организм превращает в витамин D", – объясняет диетолог Наталья Комова.

Чтобы убедиться, что приобретенные грибы выращивались под солнцем, следует обратить внимание на маркировку "UVB" на упаковке.

Возможность галлюцинаций

Большинство грибов, доступных в супермаркетах, безопасны для потребления. Однако дикорастущие грибы могут содержать псилоцибин – психоактивное вещество, вызывающее галлюцинации.

"Так называемые "волшебные грибы" содержат псилоцибин, который вызывает мощные психотропные эффекты, в частности галлюцинации, потерю координации, иррациональное поведение, тошноту и рвоту", – отмечает диетолог Джон Бурдеос.

Сохранность молодости

Большинство людей стремятся ухаживать за своей кожей, чтобы сохранить ее свежесть и молодой вид. Кроме косметических средств, поддержать здоровье кожи можно с помощью правильного питания. Грибы содержат мощные антиоксиданты, помогающие бороться со старением.

"Они богаты антиоксидантами, белками, минералами, витаминами и пищевыми волокнами. Благодаря высокому содержанию глутатиона и эрготионеина грибы уменьшают влияние окислительного стресса, что способствует снижению количества морщин и общему омоложению кожи", – заключает Наталья Комова.

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