От улучшения настроения до укрепления здоровья: почему стоит употреблять рыбий жир после 50 лет

После 50 лет организм начинает испытывать заметные изменения в физическом и психическом состоянии. Именно в этот период особенно важно поддерживать здоровье сердца, мозга и мышц.

Одним из простых и эффективных способов улучшить самочувствие является добавление рыбьего жира в рацион. Эта добавка способна не только поддерживать организм, но и продолжать активную и энергичную жизнь, пишет eatthis.com.

Исследование 2021 года, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показало: люди с высоким уровнем омега-3 жирных кислот – ключевого компонента рыбьего жира – имели на пять лет дольше жизни по сравнению с теми, у кого уровень этих жиров в крови был ниже.

Снижение артериального давления

Если вам сложно контролировать давление, рыбий жир может стать полезным союзником.

"Рыбий жир может помогать снижать кровяное давление благодаря омега-3 жирным кислотам. Исследования показали, что как диастолическое, так и систолическое давление снижается у тех, кто принимает омега-3", – объясняет магистр наук Кортни Д'Анджело.

Улучшение здоровья сердца

Снижение давления – это лишь одно из кардиопротекторных свойств рыбьего жира.

"Рыбий жир также помогает уменьшить уровень триглицеридов. Хотя жиры являются важным источником энергии, их избыток вредит сердцу. Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты позволяют безопасно снизить уровень триглицеридов", – отмечает Д'Анджело.

Снижение риска когнитивных нарушений

Хотите сохранить остроту ума с возрастом? Добавки с рыбьим жиром могут помочь.

"После 50 лет прием рыбьего жира может улучшить настроение, уровень энергии и даже снизить риск некоторых когнитивных расстройств. Примерно 60% мозга состоит из жира, половина из которого – омега-3. Рыбий жир способен предотвращать когнитивные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, и замедлять умственный спад", – говорит диетолог Триста Бест.

Увеличение мышечной силы

Рыбий жир может помочь сохранить мышечную массу и силу.

"В исследовании женщины старше 50 лет, которые ежедневно принимали 2000 мг (2 г) рыбьего жира и выполняли силовые упражнения в течение 90 дней, показали лучшую мышечную силу по сравнению с теми, кто занимался только физическими упражнениями", – объясняет магистр наук Элизабет Уорд.

Улучшение настроения

Проблемы с психическим здоровьем могут возникнуть в любом возрасте, но после 50 лет добавление рыбьего жира в рацион поможет поддержать хорошее настроение.

"Установлено, что рыбий жир может облегчить симптомы депрессии всего за 21 день. Частично это объясняется его противовоспалительным действием", – говорит диетолог-нутрициолог Рэйчел Дикман.

