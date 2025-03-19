От воспаления до ожирения: что скрывает чрезмерное потребление сахара

Сахар, в частности фруктоза, оказывает серьезное влияние на наше здоровье, и это стало темой многочисленных исследований. Потребление сахара, ранее ограниченное, сейчас растет, что имеет негативные последствия для иммунной системы и других функций организма.

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Одно из последних исследований показало, что фруктоза может усиливать воспаление и влиять на наши биологические процессы. Издание eatthis.com объясняет, как фруктоза может изменять функцию иммунной системы и какие последствия это будет иметь для здоровья.

Столовый сахар состоит из двух молекул: глюкозы и фруктозы. Фруктоза встречается в меде, а также в некоторых фруктах и овощах. Она слаще глюкозы, поэтому ее часто добавляют в кукурузный сироп и обработанные продукты.

Потребление сахара имеет множество негативных последствий для здоровья, и исследователи считают, что фруктоза может быть даже вреднее глюкозы из-за ее связи с различными серьезными заболеваниями.

Недавние исследования подтверждают эти опасения. Одно из таких, опубликованное в Nature Communications, показывает, что фруктоза может усиливать воспаление в организме, нарушающее нормальную работу иммунной системы.

"Это исследование не утверждает, что следует отказаться от фруктов, как некоторые утверждают в Интернете, а указывает на необходимость сократить потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, часто содержащегося в напитках", – отмечает доктор Ник Джонс, ведущий автор исследования.

Воздействие фруктозы на воспаление

"Мы обнаружили, что определенный тип белых кровяных клеток – моноциты – становятся более воспаленными под действием фруктозы. Когда мы даем им фруктозу вместо глюкозы, они производят больше цитокинов – белков, вызывающих воспаление", – объясняет доктор Джонс.

Иными словами, фруктоза провоцирует воспаление клеток нашего организма, что может привести к нарушению работы иммунной системы, в частности лейкоцитов.

Повреждение иммунной системы

Исследование 2019 г. выявило, что фруктоза может также воспалять дендритные клетки, которые играют ключевую роль в иммунном ответе. Однако для более точного понимания, как фруктоза влияет на иммунитет, особенно на реакцию на вирусы, необходимо провести дополнительные исследования.

"Мы еще не знаем, как именно фруктоза изменяет реакцию на вирусы. Существует еще много вопросов, в том числе вирусов, поражающих печень, где фруктоза может оказать большее влияние", – говорит доктор Джонс.

Ожирение

Все клетки могут метаболизировать глюкозу, но только печень способна перерабатывать большие объемы фруктозы. Когда ее избыток попадает в печени, орган превращает ее в жир, что приводит к увеличению веса и ожирению.

Диабет 2 типа

Потребление большого количества фруктозы может повысить риск развития диабета 2 типа. Исследования показали, что напитки, подслащенные фруктозой, снижают чувствительность к инсулину. Это фактор риска диабета.

Неалкогольная жировая болезнь печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖХП) – это новое заболевание, которое становится все более распространенным из-за роста уровня ожирения и диабета 2 типа. НАЖХП возникает, когда печень производит избыточное количество жира или плохо его расщепляет, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак печени или печеночная недостаточность.

Согласно исследованиям, потребление фруктозы связано с накоплением жира в печени, что может привести к НАЖХП.

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