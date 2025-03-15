Зеленый картофель: безопасен ли он для потребления

Зеленый картофель часто вызывает вопросы по его безопасности для здоровья. Хотя многие продукты зеленого цвета ассоциируются с пользой, ситуация с картофелем совсем другая.

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Употребление зеленого картофеля опасно из-за высокого содержания токсичного вещества - соланина. Издание eatthis.com рассказывает, почему картофель приобретает зеленый оттенок, стоит ли его есть и как правильно хранить картофель во избежание этой проблемы.

Мы привыкли к тому, что сладкий и белый картофель богат витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Но есть ли польза от зеленого картофеля? Эксперт по питанию Тоби Амидор отвечает на эти вопросы, выясняя, стоит ли включать зеленый картофель в свой рацион.

Почему картофель зеленеет?

Все растения производят хлорофилл, если они находятся под воздействием света и картофель не является исключением. Однако, поскольку корнеплод растет под землей, попадающий на его поверхность свет вызывает изменения, которые могут быть опасными. Вместе с хлорофиллом образуется и токсическое соединение – соланин.

"При высоком уровне соланин картофель приобретает горечь и становится опасным для употребления в больших количествах", – объясняет Амидор.

Стоит ли есть зеленый картофель?

Однозначно нет! Как отмечает Амидор, высокое содержание соланина делает зеленый картофель непригодным для потребления. По словам эксперта, даже приготовление картофеля не избавляет его от этого опасного соединения. Хотя поедание небольшого количества зеленого картофеля, вероятно, не приведет к летальным исходам, это может вызвать ряд неприятных симптомов, таких как боль в животе, головная боль, тошнота и диарея.

Что делать, если на картофеле есть зеленая часть?

"Для безопасности не рекомендуется употреблять зеленый картофель или его зеленые части", – подчеркивает Амидор. Поэтому лучше выбрасывать картофель с признаками зелени, даже если он выглядит только немного измененным. Если зеленые участки занимают небольшую часть картофеля, можно обрезать их, оставляя безопасную часть. Но лучше все же отказаться от такого картофеля.

Как предотвратить позеленение картофеля?

Избежать того, чтобы картофель позеленел, можно, сохраняя его в правильных условиях. "Лучше всего держать картофель в прохладном, сухом и темном месте, избегая прямого освещения и люминесцентных ламп", – советует Амидор. Также важно проверять картофель перед покупкой и, если вы заметили зеленые пятна, вернуть такой картофель в магазин.

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