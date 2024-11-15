От защитного рефлекса до необычных триггеров: какие настоящие причины чихания

Чихание – это не просто внезапный рефлекс, а сложный защитный механизм нашего организма. Она помогает удалять вредные частицы и микробы, которые попадают в дыхательные пути.

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Однако причины чихания могут быть гораздо интереснее, чем просто пыль или аллергены – от эмоционального состояния до яркого солнечного света. Издание eatthis.com рассказывает, что заставляет нас чихать и действительно ли это можно сделать с открытыми глазами.

Исследовательница Лидия Буруиба и ее команда из Массачусетского технологического института (MIT) изучают физику чихания. Но иногда чихание возникает из-за менее очевидных раздражителей.

Вещества, такие как пиперин и капсаицин, содержащиеся в черном и чили-перце, могут раздражать нервные окончания в слизистой носа и провоцировать чихание.

Также существует психогенное чихание, что связано больше с психическим состоянием, чем с физическими раздражителями. Хотя этот феномен еще не до конца ясен, ученые считают, что сильные эмоции могут вызвать реакцию мозга, что приводит к чиханию из-за передачи химического сигнала носу.

Кроме того, около 25% людей имеют световой рефлекс чихания (или фотонезию), когда яркий свет, особенно солнечный, провоцирует этот рефлекс.

Возможно ли чихнуть с открытыми глазами?

Закрытие глаз при чихании – это автоматический рефлекс, происходящий без сознательного контроля. Ученые предполагают, что этот механизм защищает глаза от попадания микробов. Хотя вы можете сознательно попытаться держать глаза открытыми, лучше все же закрывать их, чтобы избежать риска инфекций.

Почему чихание сопровождается шумом?

Одни люди чихают громко, другие – чуть слышно. Звуки чихания образуются из-за выхода воздуха изо рта или носа. В общем, чем больше воздуха вы вдыхаете перед чиханьем, тем громче он будет. Вдох перед чиханьем также является рефлексом, но вы можете попытаться его контролировать.

Некоторые даже пытаются приглушить или "проглотить" чихание, однако медики не рекомендуют этого делать из-за возможных негативных последствий для здоровья. Некоторые чиханья настолько мощны, что слизистые капли могут вылетать со скоростью до 160 км/ч!

Как правильно чихать?

Хотя чихание – это обычная реакция организма на раздражители или аллергены, оно также может являться признаком инфекционного заболевания или респираторной инфекции.

Если вы почувствовали потребность чихнуть, лучше сделать это в салфетку или во внутренней части локтя, чтобы задержать микробы, которые могут попасть в воздух вместе с выдохом. После этого важно тщательно вымыть руки с мылом или воспользоваться дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить распространение бактерий и вирусов.

Независимо от того, чихаете ли вы с открытыми или закрытыми глазами, громко или тихо, важно прикрывать рот и нос во время чихания и мыть руки в течение 20 секунд после этого, чтобы защитить окружающих от возможного заражения.

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