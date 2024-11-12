Выгорание: как распознать симптомы и восстановить силы
Выгорание стало одной из наиболее распространенных проблем современного мира, особенно в условиях постоянного стресса и высоких требований к производительности. Пандемия COVID-19 лишь усилила эту тенденцию, заставив многих совмещать работу по дому, уход за детьми и другие бытовые обязанности.
В результате люди все чаще испытывают эмоциональное и физическое истощение, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Австралийские ученые разработали новый подход к выявлению и преодолению выгорания, предлагая эффективные стратегии для восстановления внутреннего баланса. Больше об этом пишетeatthis.com.
Что такое выгорание?
Наиболее распространенный инструмент оценки выгорания – инвентаризация выгорания Маслака (MBI), определяет три ключевых признака:
- Изнурение.
- Цинизм или утрата эмпатии к своей работе.
- Снижение профессиональной эффективности.
Однако этот метод имеет недостатки. Он игнорирует важные симптомы, часто сопровождающие выгорание, например когнитивные нарушения (проблемы с памятью или концентрацией). Также инструмент был разработан на основе исследований среди медицинских работников и других специалистов, непосредственно взаимодействующих с клиентами. Это оставляет без внимания нюансы выгорания в других сферах.
Подход Sydney Burnout Measure
Ученые разработали собственный показатель выгорания на основе опроса более 1000 испытывавших истощение участников. Респонденты представляли разные сферы: от оплачиваемой работы до ухода за детьми или пожилыми родственниками.
Исследование показало, что выгорание включает не только физическое истощение, но и когнитивную дисфункцию, изоляцию от окружающих и снижение эффективности как в профессиональной, так и в бытовой деятельности. Часто эти симптомы сопровождаются депрессией, тревогой и бессонницей.
Эксперты создали Сиднейский показатель выгорания (SBM) – список из 34 симптомов. Высокий балл может свидетельствовать о наличии выгорания, хотя подобные симптомы могут также указывать на другие психические расстройства, например депрессию. В таких случаях следует обратиться к специалисту.
Как справиться с выгоранием?
- Определите источники стресса. Это могут быть как рабочие факторы (перегрузка, работа без повышения, сверхурочная занятость), так и домашние обязанности (уход за детьми или пожилыми родственниками, выполнение домашних дел). При изоляции эти факторы часто накладываются друг на друга, что усиливает стресс.
- Обратитесь к руководству. Обсуждение с менеджером возможностей переноса дедлайнов или гибкого графика может снизить давление. Также можно рассмотреть делегирование части домашних заданий членам семьи или воспользоваться услугами, такими как уборка или уход за детьми.
- Примените стратегии понижения стресса. Если устранить стрессовые факторы невозможно, полезны регулярные физические упражнения, медитация и практики осознанности. Они помогают не только отвлечься, но и оказывают положительное влияние на организм, снижая уровень стрессовых гормонов.
- Обратитесь к специалисту по психическому здоровью. Психотерапевт может предложить когнитивные техники, которые помогут снизить тревогу и стресс.
Личные факторы: перфекционизм
Хотя внешние стрессоры играют значительную роль в выгорании, исследования показали, что некоторые личностные черты, такие как перфекционизм, также могут способствовать развитию синдрома.
Перфекционисты – ответственные и старательные работники, но часто истощаются из-за стремления достигать нереально высоких стандартов. Для них важно изменять подход к работе во избежание выгорания.
Полезные стратегии для борьбы с перфекционизмом:
- Сосредоточьтесь на завершении задания, а не на его идеальности.
- Избегайте черно-белого мышления типа: "Если что-то пойдет не так, я потеряю работу". Вместо этого ищите альтернативные решения.
- Работа с психотерапевтом, особенно в рамках когнитивно поведенческой терапии (КПТ), может помочь изменить вредные мыслительные модели.
Главным в борьбе с выгоранием является распознавание его причин. После этого важно подобрать стратегии, которые помогут снизить негативное влияние стрессоров, адаптируясь к конкретной ситуации. Только комплексный подход может помочь эффективно преодолеть это состояние и возвратиться к сбалансированной жизни.
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