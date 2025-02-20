Отказ от фастфуда: что произойдет с вашим телом после смены привычек

Отказ от фастфуда может оказать значительное влияние на ваше здоровье, изменяя не только физическую форму, но и психоэмоциональное состояние. Многие люди не представляют свою жизнь без быстрой пищи, однако это может привести к серьезным последствиям для организма.

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Издание eatthis.com рассказывает, какие положительные изменения могут произойти после того, как вы перестанете употреблять фастфуд. От улучшения настроения до снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний – изменения стоят того, чтобы сделать этот шаг.

Ваше влечение к еде изменится

"Процесс отказа от фастфуда сопровождается раздражительностью и перепадами настроения. Будет тяжело, но терпение в результате даст положительные плоды", – отмечает исследовательница диетологии Хиба Батул.

Эксперты утверждают, что постоянное потребление фастфуда способствует тяге к такой пище, однако после прекращения ее употребления это желание уменьшается.

Желание есть здоровую пищу может возрасти

Если вы отказываетесь от фастфуда, ваши вкусовые рецепторы и аппетит со временем изменятся.

"Заменив фастфуд на здоровые альтернативы, вы поддержите рост полезных кишечных бактерий, что впоследствии будет побуждать вас к употреблению в пищу более натуральной и здоровой пищи", - говорит София Попова, ученый из микробиомов.

В одной из исследованных групп участников наблюдалось увеличение желания есть больше фруктов и овощей после того, как они избавились от привычки употреблять вредную пищу.

Снижение риска сердечных заболеваний

Большинство фастфудов содержит много жира, натрия и калорий, что может привести к проблемам с сердцем. Однако отказавшись от вредной пищи, вы можете значительно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Низка продуктов фастфуда приготовлена на гидрогенизированных маслах, содержащих вредные трансжиры, которые могут отрицательно влиять на сердце", – отмечает диетолог Гизер Хэнкс.

Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в Circulation, регулярное потребление фастфуда связано с повышенным риском смерти от ишемической болезни сердца. Однако отказ от такой пищи значительно снижает эти риски.

Уменьшение риска развития диабета

Одно исследование показало, что люди, потреблявшие фастфуд два или более раз в неделю, на 27% чаще склонны к развитию диабета 2 типа. Отказ от фастфуда – важный шаг к сохранению здоровья в будущем.

Снижение вероятности болезни Альцгеймера

Не только ваше физическое здоровье, но и когнитивные функции могут ухудшиться из-за фастфуда.

"Вредная пища содержит мало полезных веществ, витаминов и минералов, необходимых для здоровья мозга", – говорит врач Мониша Бханоте.

Исследование из Австралии показало, что регулярное потребление фастфуда может способствовать развитию деменции и болезни Альцгеймера.

Улучшение настроения

Отказ от фастфуда может помочь улучшить психоэмоциональное состояние.

"Применение фастфуда может мешать нормальной выработке нейромедиаторов, что негативно влияет на психическое здоровье", – объясняет Бханоте.

Потеря веса

Одним из наиболее заметных эффектов отказа от фастфуда является потеря веса. Исследование, опубликованное в Preventive Medicine and Hygiene, показало связь между потреблением фастфуда и абдоминальным ожирением. Если вы хотите похудеть, отказ от этих вредных продуктов станет первым шагом.

"Это поможет вам снизить уровень сахара в крови и улучшить психическое здоровье", – добавляет Гизер Хэнкс.

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