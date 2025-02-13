От привычных блюд к популярным вкусностям: что не стоит есть, если хотите похудеть

Ваша диета может быть основным фактором, определяющим ваши успехи в похудении. Однако, не все продукты, которые кажутся полезными или нейтральными, действительно способствуют снижению веса.

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Некоторые из них содержат скрытые калории или ингредиенты, замедляющие обмен веществ. Важно знать, какие именно продукты могут повредить вашей цели и как избежать их в своем рационе. Больше об этом пишет eatthis.com.

Хлопья и овсянка

Сухие завтраки обычно являются источниками "пустых" калорий из-за высокого содержания сахара. Хотя иногда можно найти варианты с пищевыми волокнами, этого часто недостаточно, чтобы компенсировать излишний сахар. Даже овсянка быстрого приготовления может быть не столь полезной, как кажется, если ее дополнительно подсластить или добавить другие добавки. Для более здоровой альтернативы замените обычный сахар свежими фруктами или медом, и добавьте орехи для полезных жиров.

Консервированные крем-супы

Они часто содержат большой уровень натрия, что может вызвать вздутие живота и увеличение веса. Кроме того, эти супы часто содержат дополнительные наполнители и красители. Для более здоровой альтернативы выбирайте супы, богатые клетчаткой, например, из черной фасоли, и ищите версии с низким содержанием натрия.

Обработанное мясо

Высокое содержание соли, сахара и химических добавок в деликатесах связано с повышенным риском хронических заболеваний, а также с набором веса. По словам экспертов, лучше выбирать более чистые варианты мяса, которые полезны для вашего организма.

Замороженный картофель фри

Жареный картофель фри содержит много калорий. Регулярное его употребление может привести к значительному набору веса.

Фруктовый сок

Превращение фруктов в сок забирает важную клетчатку и концентрирует сахар, что делает напиток менее полезным. Это может оказать негативный эффект на вашу фигуру, если употреблять сок регулярно. К примеру, чашка виноградного сока содержит столько же сахара, сколько два пончика.

Гранола

Возможно, это кажется здоровым вариантом, но гранола содержит большое количество калорий, сахара и жиров. Одна порция может быть равна двум кускам чизкейка по калориям. Если вы хотите извлечь пользу из цельнозерновых продуктов, выбирайте гранолу, которая не содержит добавленных сахаров и проверяйте состав.

Фруктовые полосы в бутылках

Многие магазинные полосы практически ничем не отличаются от фруктового сока и часто содержат до 440 калорий на порцию. Некоторые из них содержат более 50 граммов сахара, что делает их похожими на десерт.

Кетчуп

Даже в маленькой порции кетчупа может быть до восьми граммов сахара, что не только придает лишние калории, но и стимулирует аппетит. Постоянное потребление кетчупа приведет к лишнему весу.

Обезжиренная выпечка

Продукты, прошедшие интенсивную обработку и лишенные жира, часто содержат химические добавки, пытающиеся имитировать текстуру или вкус натуральной выпечки. Лучше выбрать меньшую порцию натурального продукта с высоким содержанием жира, чем обезжиренный заменитель, который может вызвать расстройства желудка.

Нутелла

Хотя этот крем из фундука может казаться безопасным и полезным, на самом деле он содержит большую часть сахара и пальмового масла, почти не имея в составе орехов. Употребление нутеллы в большом количестве может способствовать набору веса из-за высокого содержания сахара и жира.

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