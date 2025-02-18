Отказ от физических упражнений: скрытые риски для вашего здоровья

Современный ритм жизни часто заставляет людей проводить много времени в сидячем положении, что может иметь серьезные последствия для здоровья. Отсутствие физической активности увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака.

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Исследования показывают, что активность может значительно улучшить самочувствие и общее состояние организма. Издание eatthis.com рассказывает, какие опасные последствия влечет за собой малоподвижный образ жизни и как легко добавить больше активности в свой день.

1. Высший риск сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярные физические нагрузки оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Медицинские эксперты из Университета Джона Гопкинса объясняют, что подвижность способствует снижению АД – одного из ключевых факторов риска болезней сердца. Кроме того, тренировки помогают контролировать вес, что, в свою очередь, способствует здоровью сердца, а также замедляет развитие диабета, укрепляет мышцы и улучшает аэробные способности организма. Не менее важный фактор – снижение уровня стресса.

"Недостаточная физическая активность может повлечь за собой развитие сердечных заболеваний даже у людей без других факторов риска. Кроме того, малоподвижность повышает вероятность появления избыточного веса, повышенного давления и высокого уровня холестерина в крови", - отмечают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

2. Повышенный риск диабета 2 типа

По данным CDC, недостаток физической активности повышает вероятность развития диабета 2 типа. Регулярные нагрузки помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, контролировать вес и АД, а также увеличивают уровень "хорошего" холестерина, одновременно снижая "плохой". Кроме того, физические упражнения уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения нервных окончаний, что является распространенными осложнениями диабета.

Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care, показало, что пешие прогулки способствуют лучшему контролю уровня сахара в крови. Самым эффективным вариантом оказались короткие 15-минутные прогулки после каждого приема пищи – они имели лучший эффект, чем одна длинная 45-минутная прогулка по утрам. Другое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, подтвердило, что даже 10-минутная прогулка после обеда может существенно снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

"Инсулиновый ответ на еду уменьшается во второй половине дня, поэтому физическая активность после ужина имеет особенно важное значение", – объясняет Лоретта ДиПьетро, профессор физических упражнений.

3. Высший риск развития онкологических заболеваний

Регулярная физическая активность способствует понижению риска развития нескольких видов рака. Как отмечает CDC, активный образ жизни помогает предотвратить такие онкологические заболевания, как рак мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, эндометрия, пищевода, почек, легких и желудка. Важно то, что эти положительные эффекты наблюдаются вне зависимости от массы тела.

Как добавить больше движения в повседневную жизнь?

Эксперты CDC предлагают несколько советов, которые помогут увеличить уровень физической активности:

Сократите время сиденья. Вместо того чтобы после обеда смотреть телевизор, лучше прогуляйтесь.

Найдите занятие, которое доставляет вам удовольствие. Некоторые предпочитают утренние прогулки, другие наслаждаются онлайн-тренировками после работы. Главное – найти то, что вам нравится.

Разбейте тренировку на короткие периоды. Если 150 минут физической активности в неделю кажутся вам недостижимыми целями, распределите их на короткие сессии. К примеру, 25 минут в день – это вполне реально.

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