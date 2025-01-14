Отказ от хлеба: почему это может повредить вашему здоровью

Хлеб и другие зерновые продукты часто оказываются под прицелом тех, кто стремится к здоровому питанию или снижению веса. Однако новые исследования показывают, что отказ от этих продуктов может привести к неожиданным последствиям для здоровья.

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В частности, недостаточное потребление углеводов способно снизить уровень энергии и вызвать дефицит важных питательных веществ. Издание eatthis.com рассказывает, почему хлеб следует оставить в своем рационе и как правильно подходить к его употреблению.

В рамках анализа данных Национального опроса о здоровье и питании ученые пришли к выводу, что у определенной части взрослого населения наблюдалось снижение уровня энергии на 10%. Это было связано с исключением рафинированных зерен из рациона, что, в свою очередь, повлекло за собой дефицит пищевых волокон, магния и железа.

В современном обществе хлеб, зерновые продукты и углеводы в целом часто имеют плохую репутацию. Однако именно углеводы являются главным источником энергии для организма и мозга. В рационе, который считается здоровым и сбалансированным, углеводы должны составлять от 40 до 60% суточной калорийности. сюда могут входить хлеб и зерновые продукты", – объясняет диетолог Сара Уильямс.

Диетолог Кейси Барнс согласен с этим мнением.

"Умеренное потребление углеводов оказывает положительное влияние на уровень энергии, особенно если у вас запланирована физическая активность. Когда вы полностью исключаете целую группу продуктов, важно задуматься, чем их заменить", – объясняет Барнс. Она добавляет, что не следует полностью исключать из рациона хлеб или другие зерновые продукты. В противном случае это может привести к нежелательным последствиям для здоровья.

Чтобы избежать дефицита питательных веществ, Барнс советует отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, продуктам из пророщенных зерен, а также коричневому рису, ячменю, овсянке, ржи, цельнозерновым крупам и крекерам.

Сара Уильямс рекомендует добавлять в рацион макароны из цельной пшеницы и киноа.

"Регулярное потребление этих продуктов поможет вам обеспечить организм клетчаткой, железом, магнием и фолиевой кислотой, а также поддерживать ощущение сытости и энергичности. Помните, что пища не бывает "плохой" или "хорошей". Все зависит от баланса. Важно найти правильное" соотношение питательных и вкусных продуктов и определить порции, подходящие именно вашему организму и вашим целям", – утверждает Уильямс.

Ранее OBOZ.UA писал, как выбрать верный баланс углеводов в рационе.

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