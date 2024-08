Отказ в пользу: как изменится ваше тело, если вы прекратите употреблять мясо

Каждый год многие отказываются от мяса и рыбы и замечают значительные улучшения своего здоровья. И хотя на первый взгляд кажется, что ваш рацион потеряет основной источник белка, существует множество растительных альтернатив, которые могут обеспечить ваш организм необходимыми питательными веществами.

Более того, растительный белок благоприятно влияет на организм в целом: улучшает метаболизм, пищеварение и может защитить от многих болезней. Итак, если вы решили исключить мясо из своего меню, издание eatthis.com опубликовало несколько изменений, которые могут произойти с вашим телом.

Потеря веса

Исследование, опубликованное в Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, показало, что люди, придерживающиеся вегетарианской диеты, в среднем теряют 3-4 кг. Построив свое питание на овощах, фруктах, цельных зернах и бобах, вы можете похудеть гораздо легче, чем на других диетах. Другое исследование, опубликованное в Journal of Internal Medicine, выявило, что веганская диета является одной из самых эффективных для снижения веса среди 11 диет.

Снижение уровня холестерина

Помимо потери веса вы также можете заметить, что ваш уровень холестерина уменьшится. Хотя генетика отчасти определяет этот показатель, диета и физическая активность играют не меньшую роль. Мета-анализ в журнале Nutrition Reviews показал, что растительные вегетарианские диеты способствуют снижению общего уровня холестерина, включая "плохой" ЛПНП и "хороший" ЛПВП по сравнению с другими диетами.

Улучшение состояния кишечника

Ваш кишечник станет гораздо чище, когда вы перестанете употреблять мясо, говорит диетолог Сьюзан Такер. Она добавляет, что большинство мяса содержит гормоны, антибиотики и консерванты, а при неправильном хранении оно быстро разлагается. В противоположность этому, вегетарианская диета обеспечивает большое количество клетчатки, фитонутриентов и антиоксидантов, поддерживающих чистоту пищеварительной системы.

Диетолог Кэри Глассман добавляет, что богатый клетчаткой рацион помогает снизить воспаление в организме. Исследование 2014 года в журнале Nutrition показало, что вегетарианцы имеют более низкие показатели инсулинорезистентности, что снижает риск развития метаболического синдрома и диабета. Клетчатка действует как своеобразная "метла", помогая очищать кишечник от патогенов.

Светящаяся кожа

Ваше пищеварение оказывает непосредственное влияние на внешний вид кожи, говорит Сьюзан Такер. Отказ от мяса способствует естественному детоксикации организма благодаря антиоксидантам и минералам, которые поддерживают здоровье кожи. Такер отмечает, что некоторые люди замечают улучшение состояния кожи, исчезают прыщи, розацеа или экзема.

Вздутие и газы

Внезапное увеличение количества клетчатки из-за употребления овощей, фруктов, бобов и зерен может вызвать газообразование и вздутие живота. Кэри Глассман советует постепенно вводить эти продукты в свой рацион, чтобы минимизировать неприятные ощущения.

Уменьшение риска заболеваний

Если вы замените мясо здоровыми растительными продуктами, вы снизите риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и некоторых видов рака. Исследование 2014 показало, что вегетарианцы имеют более низкий уровень сердечных заболеваний благодаря высокому потреблению клетчатки и антиоксидантов, которые снижают уровень холестерина и насыщают организм, уменьшая количество потребляемых калорий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему следует есть листовую зелень.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.