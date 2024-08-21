Самые эффективные продукты для сердца: какие преимущества листовой зелени

Факторы, такие как диабет, высокое АД, неправильные пищевые привычки, недостаточная физическая активность, наследственность, возраст и повышенный уровень холестерина, значительно увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, как корректировать свое питание, чтобы поддерживать сердце в хорошем состоянии?

Началом может быть увеличение потребления овощей и фруктов, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему. Для поддержания сердца важно есть много овощей, однако, как свидетельствует мета-анализ, опубликованный в издании JRSM Cardiovascular Disease, одним из самых эффективных продуктов для сердца является листовая зелень, пишет eatthis.com.

Это исследование имело целью собрать и проанализировать результаты из разных частей света, чтобы выявить, способны листовые зеленые и крестоцветные овощи уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обнаружили, что большинство людей не получают необходимое количество зеленых овощей в рационе, что негативно влияет на их здоровье.

Листовая зелень – это источник клетчатки, антиоксидантов и калия. В частности, шпинат богат витаминами А, К, С, железом и фолиевой кислотой, тогда как капуста содержит много витаминов В, С и кальция.

Неоднократные исследования подтверждают, что листовая зелень приносит пользу различным аспектам здоровья. Недавний анализ показал, что эти овощи оказывают значительное влияние на здоровье сердца. Для лучшего понимания этой пользы ученые исследовали 13 отдельных научных работ, которые изучали взаимосвязь между употреблением листовой зелени и сердечно-сосудистыми проблемами, такими как инсульт и ишемическая болезнь сердца.

Оказалось, что регулярное употребление этих овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 16%. Также исследование отмечает, что максимальная польза от листовых овощей достигается, когда их готовят на пару.

Результаты исследований впечатляют, и они могут стать мощным стимулом для увеличения количества листовой зелени в вашем ежедневном рационе, независимо от состояния сердца на данный момент. Если же вы имеете риск сердечных заболеваний, следует обратиться к врачу для консультации по оптимальным пищевым привычкам.

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