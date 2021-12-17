Открытие, спасшее миллиарды жизней: как изобрели вакцинацию и какие болезни она позволила победить

На протяжении всей истории человечества время от времени его терзали опустошительные эпидемии смертоносных болезней, которые по количеству жертв часто превосходили самые кровавые войны. И на протяжении всей истории люди искали возможности их обуздать. И наконец нашли единственный действенный способ противодействия целому ряду смертельных болезней – вакцинацию. Вот только путь к спасению оказался длинным и тернистым.

Предлагаем вспомнить историю возникновения вакцинации и попытаться посчитать, сколько миллионов жизней позволили спасти вакцины.

Наибольшим стимулом для изобретения вакцинации и вместе с тем убедительным свидетельством ее эффективности стала пандемия черной оспы, которая, по подсчетам историков, терзала человечество не менее 2 тысяч лет.

Первые упоминания об этой болезни датированы 3 веком до нашей эры, а описания симптомов черной оспы ученые нашли еще в египетском папирусе времен Аменофиса I (4 тысячи лет до нашей эры).

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Черная оспа опустошала поселения Римской империи. В средневековой Европе ежегодно оспой болели до 12 миллионов человек, примерно каждый третий заболевший умирал, значительная часть тех, кому удалось выжить, – слепли. Даже уже в 18 веке черная оспа ежегодно убивала около 400 тыс. европейцев. А в течение 20 века смертность от оспы, по отдельным подсчетам, достигла 300 млн человек. Так что только в прошлом веке эта болезнь унесла больше жизней, чем все вместе взятые войны в истории.

При этом болезнь не считалась ни с богатством, ни со статусом. Ведь убивала и рабов, и монархов. Известны случаи смертей от оспы римских императоров и не менее 6 европейских королей.

Приблизительно столько же, сколько человечество страдало от черной оспы – продолжались и попытки если не обуздать ее, то хотя бы попытаться спасти жизнь тем, кто подцепит инфекцию. И здесь на помощь пришло такое наблюдение: те, кто переболел оспой и смог выжить, больше никогда не заражался этой болезнью. Это наблюдение пытались использовать во благо людей в арабских странах еще в 9 веке нашей эры. И активно практиковали в странах Африки, Индии и Китае. Так возник прототип современной вакцинации – вариоляция.

Этот процесс заключался в искусственном заражении человека черной оспой. Для этого медики брали гной со струпов у больного оспой и втирали его в кожу здорового человека. И для 90% тех, кто решился на подобную манипуляцию, все обходилось относительно легким течением заболевания и формированием пожизненного иммунитета. Оставшимся везло не так сильно: они болели тяжело, выживали не все. Однако летальность в 3-5% существенно отличалась от присущей черной оспе смертности на уровне 30%. Поэтому люди готовы были мириться и с риском серьезно заболеть и умереть после этой процедуры, и с тем, что ее использование порой становилось причиной новых эпидемических вспышек.

Впоследствии вариоляцию начали активно использовать и в Европе.

И делали это до тех пор, пока в конце 18 века мало кому известный на тот момент британский врач Эдвард Дженнер не провел первую в истории вакцинацию – в том виде, в котором ее знаем мы.

Этим Дженнер навсегда вписал свое имя в историю – и сохранил жизнь сотням миллионов, если не миллиардам людей.

Случилось это так. Дженнер, как и многие другие медики до него, обратил внимание на то, что люди, переболевшие "болезнью доярок", то есть заразившиеся коровьей оспой, становились неуязвимыми к черной оспе. И в 1796 году он ввел возбудитель коровьей оспы сыну своего садовника. Предположения врача нашли подтверждение: малыш перенес искусственное заражение легко и получил иммунитет от черной оспы.

Метод Дженнера очень быстро получил признание. Уже через несколько лет в Италии вакцины начали производить в промышленных масштабах, а к середине 19 века прививка от оспы стала обязательной и бесплатной на родине вакцинации – в Великобритании.

Кстати, эта страна последовательна в своем признании достижений медицины, в частности и в области предотвращения болезней. Так, по состоянию на середину декабря 2021 г. от COVID-19 в Соединенном Королевстве полностью вакцинировались 69,6% граждан, одну дозу получили 75% жителей Великобритании. И хотя сейчас в стране болеет 1 млн 246 тыс. человек, в госпитализации нуждались всего чуть более 800 человек. А средние показатели смертности от этой болезни сейчас в разы меньше человеческих потерь даже год назад. В отдельные же дни в Великобритании смерти от коронавируса не фиксируют вообще.

Так в свое время было и с черной оспой. Положительный пример Великобритании по внедрению обязательной и бесплатной вакцинации от этого смертельного недуга взяли на вооружение и другие страны Европы. И за следующие 100 лет болезнь, выкашивавшая человечество около двух тысячелетий, была полностью укрощена. Последний случай заражения в естественных условиях был зафиксирован в Сомали осенью 1977 года, а через год черная оспа унесла последнюю человеческую жизнь: в сентябре 1978 года после заражения этой болезнью в лаборатории скончалась 40-летняя медицинский фотограф Дженет Паркер.

В 1980 году ВОЗ констатировала: черная оспа окончательно побеждена. А ее возбудители сейчас существуют только в нескольких лабораториях мира.

Изобретение Дженнера позволило обуздать и ряд других опасных болезней. Следовательно – вакцинация помогла спасти миллионы жизней. Хотя в случае с корью, туберкулезом, бешенством, дифтерией и полиомиелитом повторить головокружительный успех преодоления черной оспы не удалось. В значительной степени – из-за появления и массового распространения антивакцинальных движений.

Корь

Вирус этой болезни распространяется воздушно-капельным путем и провоцирует высокую температуру и сыпь на теле. При тяжелом течении заболевания вызывает диарею, пневмонию, воспаление оболочек мозга и может спровоцировать смерть. При этом болезнь очень заразна: по наблюдениям ученых после контакта с инфицированным гарантированно заболевают 9 из 10 человек. И особенно опасна она для детей младше 5 лет.

До изобретения вакцины от кори в 1963 году эта болезнь ежегодно убивала около 2,6 млн человек в мире. После старта массовой вакцинации от этого заболевания летальность удалось снизить на порядок. Однако вирус до сих пор несет угрозу – например, в 2019 году корь унесла жизни более 207 тыс. человек в мире. И эта цифра может оказаться далеко не рекордной, потому что из года в год увеличивается количество людей, отказывающихся от вакцинации от кори или из религиозных соображений, или из-за искусно подогретых манипуляторами от науки страхов (например, давно опровергнутого тезиса о том, что эта вакцина вызывает у детей аутизм).

И Украина на протяжении последних нескольких лет входит в десятку стран с наибольшим уровнем заболеваемости корью, а в 2018 году возглавила этот страшный рейтинг, обогнав даже страны Африки. Что и неудивительно: по данным Минздрава, по состоянию на 1 октября 2021 года в нашем государстве плановую вакцинацию от кори прошли чуть больше половины детей: первую прививку в 1-летнем возрасте получили 57,6% детей, вторую, в 6 лет – 62, 4%.

Полиомиелит

Эта болезнь, возбудитель которой поражает нервную систему, убивает не всегда. Но способна сделать невыносимой жизнь тех, кто ею заболел. Ведь вызывает неизлечимый паралич. В случаях, когда паралич распространяется на легкие (а это, по наблюдениям врачей, происходит при каждом десятом случае заражения), – человек погибает от удушья в страшных муках.

Наиболее уязвимыми к полиомиелиту являются дети до 5 лет.

Вакцину от полиомиелита изобрел в 1952 году американец Джонас Салком. Спустя 9 лет другой американский врач, Альберт Сейбина, усовершенствовал изобретение коллеги и предложил версию вакцины, которую можно было вводить не в виде инъекции, а в виде капель. С 1988 г. в ВОЗ начали реализовать программу по массовой вакцинации против полиомиелита по всему миру. И эти усилия дали плоды: сейчас в мире фиксируются лишь единичные случаи этого заболевания, в том числе и в Украине. Ведь в 2021 году в Ривненской области обнаружили полиомиелит у 6 детей. Еще 5 малышей заболели на Закарпатье, одна из девочек сейчас парализована. Все эти дети не были вакцинированы. И хотя мама парализованного ребенка в Закарпатье, как сообщали СМИ, "изменила свое отношение к вакцинации" после трагедии, ее ребенку это вряд ли поможет: медики до сих пор не берутся прогнозировать, сможет ли девочка когда-нибудь самостоятельно ходить.

А вот 47% других детей – именно столько детей по состоянию на ноябрь 2021-го не получили вакцины от полиомиелита – изменение отношения родителей к вакцинации еще может помочь. Ведь с одной стороны в этом выборе – давние фото детей с изуродованными полиомиелитом конечностями, гуляющими в соцсетях с подписью "Последствия вакцинации". А с другой – здоровье, а может – и жизнь собственного ребенка. И то, что, по подсчетам ученых, изобретение вакцины от полиомиелита позволило сохранить как минимум 1,5 млн жизней и избавило еще 18 млн детей от перспективы провести остальную жизнь прикованными к постели.

Холера и чума

Две страшные болезни, веками свирепствовавшие в разных уголках мира. Три крупнейшие пандемии чумы, по разным подсчетам, унесли от 75 до 200 млн жизней. А одна из 7 самых масштабных волн пандемии холеры в конце 19 века убила не менее миллиона человек. И к изобретению вакцин против этих болезней непосредственное отношение имеет наш соотечественник, выпускник Одесского университета Владимир Хавкив. Благодаря изобретенной им вакцине от холеры, например, которой в Индии в разгар эпидемии было привито около 4 млн человек, удалось спасти не менее 100 тыс. жизней.

Кстати, свою вакцину от холеры Хавкин разработал за считанные недели (привет современным антивакцинаторам, которые считают, что при нынешнем развитии медицины и при наличии современных технологий эффективную вакцину от коронавируса относительно быстро разработать невозможно). И ее, и свою вакцину от чумы Хавкин сначала вводил самому себе, зная, что в случае малейшей погрешности или просчета гарантированно умрет. Впрочем, это первое испытание стало успешным. Дальше последовало введение вакцины добровольцам. И только потом – массовая вакцинация в Индии.

Кроме упомянутых болезней, вакцинация позволила обуздать столбняк, бешенство, затормозить распространение туберкулеза, остановить пандемию "испанки", снизить количество летальных исходов от разных штаммов гриппа и целого ряда других болезней. Изобретение Дженера и наработки тысяч ученых, работавших над вакцинами и сыворотками после него, дали шанс на жизнь миллионам людей, которые раньше были бы обречены.

Среди них и те, кого мог убить COVID-19, если бы им не удалось получить защиту от него и отделаться "легким испугом".

По данным ВОЗ, к концу ноября этого года таких набралось уже около полумиллиона. Представьте: минимум 470 тыс. человек в возрасте 60+ в мире продолжают жить только благодаря вакцинированию!

На изобретение вакцины от COVID-19 ушел почти год – при том, что на поиски спасения от вируса были брошены беспрецедентные усилия ученых и национальных правительств по всему миру и невероятные по объему средства. Нынешние вакцины сложно сравнить с изобретением Дженнера или его последователей, ведь они стали еще более безопасными и эффективными. Да и механизм действия современных вакцин основывается не только на традиционном введении ослабленного вируса в организм, но и на, скажем, принципе "обучения" собственного иммунитета человека приемам борьбы с возбудителем коронавируса на уровне РНК.

Однако такой же беспрецедентной стала антивакцинаторская истерия вокруг вакцин, которые задумывались для спасения людей. В ход пошло все: от упреков в недостаточной исследованности до бредовых страшилок о "вживлении чипов" через вакцину или зомбировании людей с целью их дальнейшего уничтожения. И сейчас и аргументы национальных правительств, и Всемирной организации здравоохранения относительно необходимости массовой вакцинации хотя бы до уровня 80% населения (чтобы остановить распространение вируса), и свидетельства врачей из коронавирусных больниц, которые рассказывают, что около 98% пациентов ковидных реанимаций не были вакцинированы, не очень помогают изменить ситуацию. Как и то, что, по данным электронной системы здравоохранения Украины за август-октябрь, невакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Люди предпочитают не замечать пандемии и того, сколько тех, кого они знали лично, уже убил коронавирус. И отказываются верить в эффективность прививок от COVID-19 в частности, да и вакцинации в целом. Хотя то, что вакцинация на сегодняшний день остается единственным способом останавливать смертоносные эпидемии, – безоговорочный факт. Факт, доказанный десятками остановленных массовых моров и сотнями миллионов спасенных жизней.