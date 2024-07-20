Отличается от традиционной: как голубая матча влияет на организм

Матча – тип зеленого чая, содержащий много питательных веществ. В то время как голубая матча имеет мало общего с традиционной.

Об этом сообщили в health. Эксперты заметили, что порошок голубой матчи происходит из растения гороха бабочки.

Польза обычной матчи

Матча содержит полезные соединения, а именно антиоксиданты – катехины. В свою очередь антиоксиданты имеют большое количество преимуществ для здоровья, а именно:

улучшение метаболизма;

регулирование уровня сахара в крови;

снижение АД;

защиту от рака и сердечных заболеваний.

Также в матче содержится кофеин, имеющий многочисленные преимущества для здоровья. В то время как L-теанин – аминокислота, которая также содержится в обычном зеленом чае. Это вещество может снизить стресс и тревогу, увеличить концентрацию.

Преимущества потребления голубой матчи

Голубой матч не содержит кофеина или L-теанин. Также нет доказательств того, что такой напиток содержит антиоксидантные соединения. Однако, согласно исследованию 2019 года, экстракт гороха бабочки может сдерживать реакцию организма на пищу с высоким содержанием жира. Однако эти исследования были ограничены только 16 участниками с избыточным весом или ожирением.

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