Отличается от традиционной: как голубая матча влияет на организм
Матча – тип зеленого чая, содержащий много питательных веществ. В то время как голубая матча имеет мало общего с традиционной.
Об этом сообщили в health. Эксперты заметили, что порошок голубой матчи происходит из растения гороха бабочки.
Польза обычной матчи
Матча содержит полезные соединения, а именно антиоксиданты – катехины. В свою очередь антиоксиданты имеют большое количество преимуществ для здоровья, а именно:
- улучшение метаболизма;
- регулирование уровня сахара в крови;
- снижение АД;
- защиту от рака и сердечных заболеваний.
Также в матче содержится кофеин, имеющий многочисленные преимущества для здоровья. В то время как L-теанин – аминокислота, которая также содержится в обычном зеленом чае. Это вещество может снизить стресс и тревогу, увеличить концентрацию.
Преимущества потребления голубой матчи
Голубой матч не содержит кофеина или L-теанин. Также нет доказательств того, что такой напиток содержит антиоксидантные соединения. Однако, согласно исследованию 2019 года, экстракт гороха бабочки может сдерживать реакцию организма на пищу с высоким содержанием жира. Однако эти исследования были ограничены только 16 участниками с избыточным весом или ожирением.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что такое противовоспалительная диета.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.