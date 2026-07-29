Отложить не значит отказаться: как криоконсервация сохраняет право украинцев на будущее

Война научила украинцев жить короткими отрезками – от утра до вечера, от тревоги до отбоя, от ротации до отпуска. Но человеческая жизнь не укладывается в военный горизонт планирования. Она всё равно нуждается в будущем: в доме, близости, детях. Криоконсервация не может вернуть утраченное время и не гарантирует отцовства. Однако она способна сохранить то, что война пытается отнять в первую очередь, – возможность выбора.

Эмбрион, который ждал

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В этой истории есть почти невозможное сочетание двух временных измерений. В одном – фронт, мобилизация, обстрелы и решения, которые нужно принимать немедленно. В другом – крошечный эмбрион, погруженный в жидкий азот, где биологическое время словно поставили на паузу.

Журналистка, блогерша, снайперша и артиллеристка Елена Белозерская и её муж, военнослужащий Валерий Воронов, хотели ребёнка с самого начала совместной жизни. Но в 2014 году Россия начала войну на Донбассе. Супруги выбрали защиту страны, а родительство оказалось среди тех планов, которые украинцы привыкли откладывать "до победы", "до возвращения", "когда станет безопаснее".

Елена ушла на войну добровольцем. Годы, которые в мирное время могли бы стать временем создания семьи, превратились в годы боевых выходов и службы. Когда супруги обратились к вспомогательным репродуктивным технологиям и получили единственный эмбрион, история вновь изменила ход: началось полномасштабное вторжение. Перенос пришлось отложить, а эмбрион – криоконсервировать.

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В репортаже телеканала "Рада" Белозерская рассказывает, что 24 февраля они с мужем сразу же были мобилизованы. Она звонила в клинику и спрашивала, будут ли вывозить криобанк за границу и что станет с биоматериалом, если пропадут электричество и вода. Ей объяснили, что хранилище имеет автономные источники питания. "Эмбриончик ждал меня в клинике в замороженном состоянии три года и один месяц", – говорит Елена.

В 46 лет она впервые стала мамой. Рождение сына Павлуся — не сказка о технологии, преодолевающей все ограничения. Скорее это история о шансе, который удалось не упустить окончательно. И о решении, принятом ещё до того, как стало ясно, сколько именно продлится ожидание.

Когда "потом" становится общественной реальностью

Материнство и отцовство часто описывают как личное дело двух людей. Но в Украине решение о рождении ребенка всё реже зависит только от личного желания. На него влияют служба, ранения, оккупация, вынужденная миграция, разлука супругов, потеря жилья, нестабильность доходов и истощение от длительного стресса.

Для военных этот горизонт ещё короче. На передовой будущее уступает место потребностям сегодняшнего дня: выжить, выполнить задачу, найти средства на дроны, отремонтировать автомобиль, дождаться ротации. В таком режиме разговор о репродуктивном здоровье может показаться неуместным или несвоевременным. Однако именно время здесь имеет решающее значение.

Возраст не является единственным фактором фертильности, но он остается одним из ключевых. Овариальный резерв женщины постепенно уменьшается, а с возрастом снижается не только количество, но и репродуктивный потенциал яйцеклеток. Мужская фертильность также не существует вне времени и состояния здоровья. На неё могут влиять травмы, заболевания, медикаментозное лечение, токсические воздействия, образ жизни и условия службы.

Ирина Судома, директор по науке и развитию клиники репродуктивной медицины "Надежда", в том же сюжете подчеркивает: "Для женщины очень важно сделать это вовремя, если она откладывает материнство на потом". Это не призыв замораживать яйцеклетки всем без исключения. Это призыв осознать собственную ситуацию до того, как времени на принятие решения останется слишком мало.

У этой темы есть и демографическая составляющая. Украина вступила в полномасштабную войну, уже испытывая длительное сокращение населения и низкую рождаемость. Война усугубила каждый из этих процессов: привела к гибели людей репродуктивного возраста, массовому перемещению населения, разлуке семей и отсрочке беременностей. По данным, приведенным hromadske, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в Украине ежегодно рождается около 10 тысяч детей; в начале полномасштабного вторжения их количество резко сократилось, но впоследствии спрос на лечение начал восстанавливаться.

За этими цифрами стоит важное осознание: жизнь невозможно бесконечно откладывать на неопределенную мирную дату. Репродуктивная медицина в этом контексте – не инструмент "исправления" демографии и не способ возложить ответственность за будущее страны на женщин. Государство не имеет права требовать рожать. Его обязанность – создать условия, при которых люди, желающие иметь детей, не лишатся такой возможности из-за войны, службы, болезни или недостатка информации.

Что на самом деле хранят в криобанках

В повседневной речи криоконсервацию часто называют "замораживанием", хотя за этим словом стоит сложный лабораторный процесс. Сегодня для яйцеклеток и эмбрионов широко применяют витрификацию – сверхбыстрое охлаждение, во время которого биологический материал переходит в стеклообразное состояние без образования крупных кристаллов льда, способных повредить клетки. Хранение происходит в жидком азоте при сверхнизкой температуре.

Криоконсервация может касаться различного биоматериала, и это принципиально разные решения.

Женщина может сохранить яйцеклетки независимо от наличия партнера. Если в будущем она захочет воспользоваться ими, клетки размораживают, оплодотворяют в лаборатории, а полученный эмбрион по медицинским показаниям переносят в полость матки.

Сперму можно сохранить перед отправкой на фронт, лечением, операцией или при наличии других рисков для репродуктивной функции. Для военнослужащих это особенно важно из-за возможности ранения, воздействия тяжелых условий службы и риска гибели. В то же время использование биоматериала после смерти человека требует четкого прижизненного волеизъявления и надлежащего правового оформления.

Эмбрион создают из яйцеклетки и сперматозоида в рамках программы ЭКО. Его криоконсервация позволяет отложить перенос – например, из-за состояния здоровья, необходимости лечения, неготовности к беременности или чрезвычайных обстоятельств. Именно так и произошло в истории Елены Белозерской и Валерия Воронова.

Важно говорить о пределах технологии так же честно, как и о её возможностях. Замороженная яйцеклетка – не "гарантированный ребенок", эмбрион – не гарантия беременности, а сама процедура не устраняет влияния возраста и состояния здоровья женщины на течение будущей беременности. Значение имеют возраст на момент получения клеток, их количество и качество, медицинская история, лабораторные условия и многие другие факторы. Поэтому решение начинается не с рекламного обещания, а с консультации, обследования и индивидуальной оценки шансов.

Репродуктивное право военнослужащих

Долгое время сохранение фертильности военнослужащих в Украине оставалось преимущественно делом самих людей, волонтерских инициатив и отдельных клиник. Полномасштабная война показала: это вопрос не дополнительного комфорта, а часть медицинской и социальной поддержки тех, кто рискует жизнью.

В 2023 году был принят Закон № 3496-IX, закрепивший право определенных категорий защитников и защитниц на государственные гарантии забора, криоконсервации и хранения репродуктивных клеток на случай потери репродуктивной функции во время выполнения обязанностей по защите государства. В январе 2025 года Кабинет Министров утвердил порядок реализации этой гарантии.

Сам факт появления государственного механизма важен: репродуктивное будущее военнослужащего признано сферой, которую страна должна защищать. Но законодательная норма работает только тогда, когда человек знает о ней, может быстро пройти обследование, добраться до медицинского учреждения, получить понятную консультацию и оформить документы без унизительной бюрократии.

Есть и сложные вопросы, которых нельзя избегать. Кто и при каких условиях принимает решение об использовании клеток после смерти их владельца? Как должно быть зафиксировано согласие? Что происходит, если семейный статус изменился? Кто оплачивает дальнейшее хранение? Как защитить биоматериал во время атак на энергетическую инфраструктуру? Репродуктивная свобода требует не только медицинских технологий, но и четкого законодательства, надежной системы хранения, резервного питания, контроля и уважения к воле человека.

Здесь особенно опасно подменять право моральным долгом. Военнослужащая не обязана оставлять после себя биологическое продолжение рода. Женщина-военнослужащая не обязана планировать материнство. Криоконсервация должна быть возможностью, а не новым общественным давлением. Ее гуманистический смысл заключается именно в свободе: сохранить выбор для будущего человека, которым станет военнослужащий или военнослужащая после войны.

"Мое будущее": название, изменившее значение во время войны

Программа "Мое будущее" в клинике репродуктивной медицины "Надежда" создана для сохранения женской фертильности путем криоконсервации яйцеклеток. На странице программы среди причин названы отложенное материнство, отсутствие партнера, карьерные или образовательные планы, а также медицинские показания – сниженный овариальный резерв, предстоящие операции на яичниках, риск раннего истощения яичников и лечение, способное повлиять на фертильность.

Программа предусматривает консультацию репродуктолога, оценку состояния здоровья и овариального резерва, гормональную стимуляцию и ультразвуковой контроль, извлечение зрелых ооцитов, их оценку эмбриологами, витрификацию и последующее хранение в криобанке. Всё это звучит как последовательность медицинских этапов. На самом же деле между ними лежит одно из самых сложных личных решений: признать, что желаемый сценарий жизни может не состояться в запланированное время, и позаботиться об альтернативе.

До войны словосочетание "отложенное материнство" часто связывали прежде всего с карьерой, учебой, путешествиями или поиском партнера. Украинский опыт добавил к этому списку обстоятельство, не зависящее от личных планов: годы, отнятые войной. Для женщины в армии, медика, волонтёра, журналистки на фронте или гражданской, которая годами живёт в ожидании возвращения партнёра, "мое будущее" уже не абстрактный лозунг. Это вопрос: что из моей довоенной жизни ещё можно сохранить?

Упоминание конкретной программы в таком разговоре уместно не как универсальный ответ и не как реклама "гарантированного материнства". Её ценность – в том, что она делает видимой саму возможность: пройти оценку фертильности, получить реалистичный прогноз и, если есть показания и личное желание, сохранить яйцеклетки до того, как биологический ресурс существенно уменьшится.

Не кампания рождаемости, а инфраструктура свободы

Украине действительно придется говорить о демографии десятилетиями. Но этот разговор не должен превращать женщину в статистическую единицу, а военного — в носителя "генетического материала для нации". Рождение ребенка не является патриотическим нормативом. Это интимный выбор, который требует безопасности, жилья, доступной медицины, психологической поддержки, равного участия обоих родителей и уверенности в том, что государство не оставит семью наедине с последствиями войны.

Именно поэтому криоконсервация – лишь один элемент гораздо более обширной системы. Наряду с ней должны существовать реабилитация после ранений, лечение бесплодия, программы психологической помощи, поддержка беременности, доступное ЭКО по медицинским показаниям, помощь семьям погибших, современное законодательство о посмертном использовании биоматериала и защита прав будущего ребенка.

Не менее важно образование. Разговор о фертильности не должен начинаться в кабинете репродуктолога тогда, когда возможностей уже почти не осталось. Базовые знания об овариальном резерве, влиянии возраста, вариантах сохранения клеток и ограничениях технологий должны быть частью культуры заботы о здоровье. Особенно – для людей, чья профессия связана с риском.

В то же время информация должна быть лишена запугивания. Фразы о "биологических часах" легко превращаются в давление, а коммерческая коммуникация – в продажу страха. Этический подход иной: объяснить риски, не преувеличивать шансы, дать время на принятие решения и уважать ответ "нет".

Право вернуться не только домой

Криобанк часто представляют как технологическое помещение с контейнерами, системами контроля и резервного питания. Но в социальном смысле это хранилище возможных жизненных сценариев. В нем хранятся не "будущие дети" и не обещания счастья. Там хранится шанс человека однажды снова планировать на более длительный срок, чем до следующего утра.

История Елены Белозерской стала достоянием общественности именно потому, что в ней личное решение совпало с опытом страны. Её эмбрион три года и один месяц ждал в Киеве, пока она снова была на войне. Затем наступил момент, когда ожидание закончилось, и родился Павлусь.

Не каждая история криоконсервации закончится рождением ребенка. Не каждый человек воспользуется сохраненными клетками. Но смысл технологии от этого не исчезает. В стране, где миллионы людей были вынуждены отложить свою жизнь, возможность не отказываться от неё окончательно имеет огромную общественную ценность.

Военные защищают право Украины на будущее. Справедливым является общество, которое в ответ защищает их личное право иметь это будущее – в том числе право однажды стать матерью или отцом.